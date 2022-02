Rui Costa e a crise do Benfica: “Que ninguém se esconda”

Longos minutos depois de Nélson Veríssimo ter abandonado a sala de imprensa do Estádio da Luz, foi a vez de Rui Costa falar aos microfones, na ressaca da derrota com o Gil Vicente. O presidente do Benfica decidiu dar voz ao descontentamento que rodeia a equipa de futebol, apelar a que todos no clube assumam responsabilidades e apontar o dedo às arbitragens, rompendo a lógica do discurso que tinha imperado até agora.

“Quero assumir a responsabilidade por este mau momento da equipa e do próprio clube. Nenhum de nós quer estar na situação em que estamos hoje, mas exijo que ninguém se esconda, que todos os que trabalham no Benfica não se escondam neste momento. Dou a cara como máximo responsável do clube, mas é uma exigência que eu faço”.

Sublinhando que tinha a noção do desafio que tem em mãos, quando assumiu a presidência do clube após a saída de Luís Filipe Vieira, Rui Costa assegura que está ciente da rota a seguir. “Sei perfeitamente qual é o caminho que quero dar ao clube. Infelizmente não se conseguem todas as mudanças em quatro meses, mas sei perfeitamente o que há a mudar, o que tenho feito para preparar o futuro e que até mentalidades temos que mudar. E por isso repito: que ninguém se esconda num momento destes”.

A uma mensagem para consumo interno seguiu-se um alerta e um grito de revolta. “Uma coisa é aquilo que nós não estamos a fazer dentro do campo, outra coisa é aquilo que nos estão a fazer dentro do campo. Temos de fazer muito mais, ser muito melhores, mas isso não invalida que eu exponha aqui o que nos estão a fazer dentro do campo”, sublinhou.

“Até ao dia de hoje tentei manter uma postura construtiva no futebol português, até em prejuízo próprio, e ninguém me ouviu falar de arbitragem. Mas estou aqui para defender o Benfica e o Benfica não está a ser defendido dentro de campo. Não quero que nos beneficiem, mas são casos a mais para continuar calado. Até peço desculpa aos nossos adeptos, por não ter ainda falado sobre os casos de arbitragem”, insistiu o dirigente.

Rui Costa não se ficou, porém, por considerações genéricas e cavalgou a onda, desfiando jogos e lances em que entende que o Benfica foi prejudicao: “Basta recordar o que se passou no Estoril, quando empatámos no último segundo, o que se passou aqui contra o Moreirense, o primeiro golo no Dragão, com o FC Porto, até ao golo anulado hoje ao Otamendi, por falta do Vertonghen, que nem sequer chegou ao VAR. Com o mesmo critério, e bem pior, não se assinala penálti sobre o Otamendi. É hora também de dizer basta!”.