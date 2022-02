História dos Estúdios Rangel, do Porto, está a ser contada numa série de vídeos documentais

Chama-se Estúdio d’Ensaio e é uma série de vídeos documentais onde se procura reviver o percurso dos históricos Estúdios Rangel, do Porto. Músicos que por ali passaram têm dado o seu contributo, contando episódios que testemunham a sua relação com aquele espaço e o seu fundador, Fernando Rangel, respondendo a um apelo da filha deste, Cláudia Rangel, que após a morte do pai não só mantém vivos e activos os estúdios como quer registar-lhes uma memória de décadas. Numa entrevista ao Porto Canal, em Agosto de 2021, dizia Cláudia Rangel: “Estamos a fazer o apelo às pessoas que se sintam parte desta história para que venham falar connosco para recolhermos essas opiniões, essas histórias, essa memória.” No mesmo programa, Suzana Ralha, co-fundadora do Bando dos Gambuzinos e uma das vozes que ali foi assídua, lembrava desta maneira Fernando Rangel: “Tinha muito bom ouvido, tinha muito bom gosto, percebia muito bem e conseguia muito bem tirar a alma sonora de cada pessoa, o que é uma coisa muito rara.” Ao apelo de Cláudia Rangel responderam já vários músicos. O primeiro episódio, publicado no dia 12 de Dezembro de 2021, teve por convidado o cantor e compositor João Lóio, que reviveu o disco Encontros – Canções de João Lóio, o primeiro gravado no então recente estúdio 2 dos Estúdios Rangel, em 1995. Depois seguiram-se Amah-Lia (dia 17) e Alexandre Nacarato (dia 27), estreando-se esta quarta-feira o quarto episódio da série, com Sérgio Castro (Trabalhadores do Comércio). E a série promete continuar, com novos episódios no espaço dos Estúdios Rangel no YouTube.

Tudo começa em 1965, quando José Fortes e Fernando Rangel fundam, no Porto, o estúdio de gravação Fortes & Rangel, que ficará sob a direcção de Rangel quando, em 1969, José Fortes é convidado para dirigir os estúdios da Rádio Triunfo em Lisboa. E será Fernando Rangel a dirigir os estúdios durante muitos anos, até 2011. O nome escolhido para a série documental agora em curso é, também ele, uma homenagem, como se explica no texto que anuncia a série: “Estúdio d’Ensaio é o nome homónimo do pioneiro programa que Fernando Rangel criou e desenvolveu para a Rádio Renascença, enquanto trabalhava como operador da rádio e sonhava com a concretização de um estúdio de gravação próprio. Não só conseguiu cumprir o sonho, como conseguiu gravar e produzir marcos da história musical portuguesa: Jorge Constante Pereira, José Mário Branco, Zeca Medeiros, João Lóio, Trabalhadores do Comércio, Zen, Blind Zero, Vozes da Rádio, entre tantos outros.” Uma história a acompanhar nos próximos capítulos.