Zeca Medeiros, canções teatrais e cinefilia: A Dúvida Soberana segue para 2022

Era um dos nomes fortes do Festival Maré, na Póvoa de Varzim, e deveria abrir hoje o cartaz, não fosse um contratempo desviá-lo do palco nesta altura. Mas será um impedimento temporário e Zeca Medeiros conta voltar aos palcos em 2022, com um disco que é o corolário de todo o seu trabalho musical até à data: A Dúvida Soberana, lançado este ano pela Tradisom num livro com 120 páginas, um CD com 14 originais e um DVD com 17 temas mais sete extras. Um disco que persegue as temáticas nele recorrentes: as navegações, as mestiçagens, a insularidade, os sobressaltos e surpresas da História, a teatralidade das palavras, a forte influência do cinema.