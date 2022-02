Cinemateca dedica ciclo de cinema ao actor Rogério Samora

A Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, dedica este mês um ciclo ao actor Rogério Samora, exibindo nove longas-metragens em que este participou, e que, em alguns casos, protagonizou, a começar por O Delfim (2001), de Fernando Lopes.

O actor, que morreu em Dezembro passado, aos 63 anos, demonstrou “uma rara e surpreendente sensibilidade para o cinema e para a performance em frente das câmaras”, sublinha a instituição.

Rogério Samora trabalhou “com um número muito alargado de realizadores”, como Manoel de Oliveira, João Botelho, Miguel Gomes, António-Pedro Vasconcelos, João Mário Grilo ou Margarida Cardoso, mas “as suas interpretações mais importantes surgiram em colaboração com Fernando Lopes”, escreve a Cinemateca na programação de Fevereiro.

O ciclo abrirá no dia 10 com O Delfim, adaptação da obra homónima de José Cardoso Pires por Fernando Lopes, de quem serão também exibidos Matar Saudades (1988) e Lá Fora (2004).

Além do seu percurso no teatro e na televisão, o actor participou em mais de 50 filmes, tendo iniciado a sua carreira no cinema “com um nome maior do universo cinematográfico nacional, Manoel de Oliveira”, no filme Le Soulier de Satin (1985), informa ainda a Cinemateca, que para este ciclo escolheu outro filme de Oliveira, Party (1996), no qual Samora contracena com Irene Papas, Michel Piccoli e Leonor Silveira.

Até ao final de Fevereiro, a Cinemateca exibirá ainda Lavado em Lágrimas (2006), de Rosa Coutinho Cabral, A Falha (2002), de João Mário Grilo, O Fatalista (2005), de João Botelho, Viúva Rica Solteira Não Fica (2006), de José Fonseca e Costa, e o primeiro volume de As Mil e Uma Noites (2015), de Miguel Gomes.

Rogério Samora morreu a 15 de Dezembro, aos 63 anos, poucos meses após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da telenovela Amor, Amor, da SIC.