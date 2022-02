Belo de dia, feio à noite

Arthur Rambo (e atenção à pronúncia francesa ou perde-se o trocadilho) baseia-se numa história real sucedida em França há poucos anos, quando se veio a verificar que um jovem de origem magrebina, activista de causas sociais durante o dia, à noite era também o autor, sob pseudónimo, de tweets incendiários de teor anti-semita, misógino, homofóbico, e por aí fora. Laurent Cantet (que tarda em reencontrar o élan que o destacou naquela sequência de filmes notáveis, Recursos Humanos, O Emprego do Tempo e A Turma) muda o que tem de mudar, por exemplo os nomes, para ficar com os dados de base da situação: eis-nos então perante Karim D., jovem escritor de ascendência argelina, que acaba de publicar um aclamado romance sobre a experiência dos magrebinos em França, no mesmo momento em que é denunciado como Arthur Rambo, cultor da mais sectária e preconceituosa violência na internet.