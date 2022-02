Os rostos do combate à pandemia facilitaram a vitória do PS em Coimbra e Leiria

A ministra da Saúde e candidata do PS por Coimbra, Marta Temido mostrou que o que aconteceu em Outubro, nas eleições autárquicas, quando o PS perdeu a Câmara de Coimbra para um candidato apoiado pelo PSD, foi devido a uma circunstância local e não a uma verdadeira fuga do eleitorado socialista. O PS já tinha eleito mais deputados que o PSD em 2019 (cinco contra três), mas este ano verificou-se um aumento expressivo de votos no PS. No distrito de Coimbra, há dois anos, votaram 79.590 eleitores na lista do PS. No passado domingo foram mais 17.720 a fazê-lo. Também o PSD viu subir o número de votantes, mas em muito menor expressão. Resultado? O PS passou de cinco para seis deputados, o PSD manteve os três e o Bloco de Esquerda perdeu um, José Manuel Pureza. O Bloco perdeu mais de metade dos eleitores: passou de 22.808 para 10.950.