PRR tem 35 milhões para tornar ruas e prédios acessíveis a deficientes. “É uma gota”, lamentam associações

Os municípios do continente podem, até ao final de Maio, candidatar-se aos dois avisos do Plano de Recuperação e Resiliência que destinam 25 milhões de euros para obras de melhoria da acessibilidade de pessoas com dificuldades de mobilidade a espaços públicos e outros dez milhões para intervenções com o mesmo objectivo, neste caso em edifícios municipais ou do Estado central. O presidente da Associação Salvador saúda a abertura destes concursos mas considera “muito reduzidos” os valores em jogo, dadas as condições do país nesta matéria. Já o presidente da Acapo avalia este aviso como “uma gota de água” e um sinal do nosso falhanço colectivo no cumprimento e fiscalização da legislação que está em vigor desde 2006.