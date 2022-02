Digressão europeia dos Aerosmith foi cancelada

A tour europeia dos Aerosmith, agendada para Junho e Julho de 2022, com um concerto em Lisboa marcado para 1 de Junho foi cancelado, após vários adiamentos, anunciou a promotora da banda norte-americana.

Segundo um comunicado da promotora Everything is New, o cancelamento deveu-se “à situação actual da covid-19 e à incerteza relacionada com as restrições de viagens e problemas logísticos”.

O concerto dos Aerosmith, na Altice Arena, em Lisboa, esteve originalmente marcado para 6 de Julho de 2020, mas foi adiado para 8 de Junho de 2021 e novamente para 1 de Junho deste ano.

A promotora adiantou que o reembolso poderá ser solicitado a partir de terça-feira no respectivo local da compra, e até 30 dias subsequentes à data prevista do espectáculo.

Os Aerosmith, que comemoram 50 anos de vida e já actuaram várias vezes em Portugal, são compostos por Steven Tyler (vocalista), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria).