Terça na TV: o regresso de Doido por Ti, um retrato de Mapplethorpe e Aquele Dia

CINEMA

Malavita

Hollywood, 21h30

Uma família de mafiosos é enviada para a Normandia, ao abrigo de um programa de protecção de testemunhas. A ideia é que se adaptem à nova vida e aos costumes locais sem chamar a atenção. Problema: a discrição não é propriamente o seu forte. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron e John D’Leo dão vida à comédia negra de Luc Besson, inspirada no romance de Tonino Benacquista.

Eu Sou a Lenda

AXN, 23h

Um thriller pós-apocalíptico de Francis Lawrence, a partir do romance de Richard Matheson. Robert Neville (Will Smith) é o último humano em Nova Iorque. Cientista brilhante, não foi capaz de combater um vírus que foi criado para curar o cancro mas acabou por dizimar a população. Sabendo ser imune, tenta reverter os efeitos através de experiências com o próprio sangue. Sabe também que o seu tempo está a esgotar-se e que, nas sombras, espreitam os mutantes, vítimas da praga, à espera de qualquer movimento em falso.

Sacanas sem Lei

Fox Movies, 23h52

O tenente Aldo Raine lidera um grupo de soldados americanos escolhidos para espalhar o terror entre os nazis. Bridget von Hammersmark, uma famosa actriz alemã, colabora com a Resistência Francesa. E Shosanna, uma rapariga judia, sobrevive ao massacre da sua família. Estes três resistentes vão cruzar-se numa sala de cinema, na estreia de um filme de propaganda nazi, com um objectivo comum: a destruição do III Reich. Brad Pitt, Diane Kruger, Daniel Bruhl, Christoph Waltz, Mike Meyers, Michael Fassbender e Mélanie Laurent compõem o elenco do filme de Quentin Tarantino. Nomeado para oito Óscares, conquistou o de melhor actor secundário (Waltz).

Aquele Dia

RTP1, 00h49

Comédia de absurdos do chileno Raoul Ruiz, com Bernard Giraudeau, Elsa Zylberstein, Jean-Luc Bideau e Michel Piccoli nos papéis principais. Uma jovem rapariga herda uma enorme fortuna da mãe e é alvo de uma conspiração para a matarem. Mas a história transforma-se em conto de fadas quando o assassino contratado mata toda a gente menos a rapariga e se torna seu protector.

SÉRIE

Doido por Ti

RTP2, 11h53

Estreia. Entre 1992 e 1999, duas jovens revelações do cinema norte-americano protagonizavam uma das sitcoms mais icónicas e multipremiadas da época – e também das mais saudosas. Helen Hunt (oscarizada pela prestação no filme Melhor É Impossível) e Paul Reiser (que participou recentemente nas séries Stranger Things ou O Método Kominsky) davam vida a Jamie e Paul Buchman, um casal a viver em Nova Iorque, entre o bulício da cidade que nunca dorme e as peripécias e inquietações da vida a dois. Em 2019, os actores (bem como o co-criador Danny Jacobson) voltaram aos seus papéis, para uma oitava temporada, depois de, no último episódio da sétima, terem surgido num flash forward que projectava precisamente onde estariam daí a 20 anos. No primeiro dos novos 12 episódios, reencontramo-los a deixar Mabel, a filha, na universidade, e a passar pelos desafios da síndrome do ninho vazio em plena meia-idade.

DOCUMENTÁRIOS

Madagáscar: Os Génios da Floresta

Odisseia, 16h50

Céline Cousteau, neta do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau, é ela própria exploradora, activista ambiental e realizadora – esta última ocupação ainda rara para uma mulher no universo dos documentários de natureza. Neste documentário, acompanhamo-la em viagem a Madagáscar, em dois episódios para ver hoje de uma vez: A Floresta das maravilhas e Árvores e homens.

Mapplethorpe - Vejam as Imagens

RTP2, 23h27

Estreia. “A única coisa mais ultrajante que as fotografias de Robert Mapplethorpe (1946-1989) é a sua vida”, avisa a sinopse deste trabalho realizado por Fenton Bailey e Randy Barbato, que traça um retrato de um dos mais influentes fotógrafos do século XX – e também dos mais controversos, especialmente pela nudez, o homoreotismo e a temática sexual do seu trabalho, quase sempre a preto e branco. O documentário foi nomeado para dois Emmys e, na Berlinale, esteve indicado para o Teddy (prémio que distingue filmes de temáticas LGBTQIA+) de melhor documentário.