António Costa, o grande vencedor, quer “reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas”

No número 11 da rua Castilho, em Lisboa, os primeiros gritos de “vitória” chegaram às oito da noite, quando as primeiras projecções dos resultados eleitorais começaram a surgir nos quatro televisores disponibilizados no auditório. A confirmação de maioria absoluta – a segunda na história do PS, conseguida apenas em 2005, sob a liderança de José Sócrates – chegaria só três horas depois, quando do 12.º e 13.º andar – onde António Costa e a sua equipa se refugiaram – começaram a circular as primeiras confirmações. “O grande desafio que terei nesta legislatura é reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas”, diria António Costa no final do seu discurso de vitória, numa noite que resumiria como “muito especial”.

Quando o “optimista” António Costa entrou no Hotel Altis estava convicto que a maioria absoluta era “cenário extremo que não é previsível”. O secretário-geral do PS chegou sorridente, acompanhado pelo seu director de campanha e presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, Duarte Cordeiro – que seria o primeiro socialista a reagir “com confiança” à divulgação das primeiras projecções – e por Fernando Medina, ex-autarca lisboeta e número cinco pelo círculo de Lisboa. Depois de ter arrancado a campanha eleitoral a pedir uma maioria absoluta, o líder socialista chegou ao Altis Grand Hotel com as expectativas moderadas. “Não tenho crenças”, responderia aos jornalistas que o aguardavam no lobby do hotel, antes de se fechar uns andares acima, longe das câmaras e gravadores.

O líder socialista só voltaria a descer cerca de meia hora depois de Rui Rio ter assumido a derrota do PSD e ter dito aos jornalistas que já tinha ligado a António Costa para lhe dar os parabéns pela vitória das eleições.

António Costa começou a falar já depois da meia-noite e já com as contas feitas: “Ainda sem estarem contados os votos da emigração, o PS terá elegido entre 117 e 118 deputados”, declarou. “Os portugueses confirmaram hoje de forma inequívoca o que já tinham dito há dois anos: desejam um Governo PS para os próximos quatro anos”, completou. “Valeram a pena aqueles gritos de apoio todos”, comentava um apoiante socialista, a partir do fundo do auditório.

“Esta foi uma vitória da humildade, confiança e pela estabilidade”, começaria por declarar. “É muito especial para mim”, completou o governante que se torna assim o segundo político a conseguir uma maioria depois de seis anos a governar, ficando atrás de Cavaco Silva.

Perante uma sala com mais de 200 pessoas que gritava o seu nome, o secretário-geral do PS reiterou que, apesar de o PS conseguir uma maioria absoluta e não ficar assim dependente de qualquer partido no Parlamento, encara a “confiança dada pelos portugueses” como uma “responsabilidade pessoal” para gerar o “consenso necessário na Assembleia da República, com devidas excepções” (numa alusão ao Chega que recebeu uma forte ronda de aplausos), mas também em “sede de concertação social ou com diferentes parceiros e em conjunto com a sociedade portuguesa”, insistindo que os próximos quatro anos configurarão uma maioria de diálogo.

“Esta maioria só foi possível porque se juntaram ao PS milhares de cidadãos de várias origens de pensamento político e que entenderam que era o PS quem poderia garantir as melhores condições de estabilidade”, afirmou, garantindo que não irá “pisar o risco” e que a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa – como repetidamente argumentou durante a campanha – não seria necessária.

António Costa aproveitaria ainda, justamente, para sublinhar a boa relação entre São Bento e Belém, argumentando que “não há período da nossa história” em que o entendimento entre as instituições tenha sido “tão pacífico”. “A maioria absoluta não é poder absoluto, não é governar sozinho, é uma responsabilidade acrescida e é governar com e para todos os portugueses”, tranquilizou.

Numa alusão às suas anteriores afirmações sobre a “má memória” que os portugueses têm de maiorias absolutas, António Costa declarou que esta “será uma maioria de diálogo com todas as forças politica que representam na Assembleia da República os portugueses na sua pluralidade”, comprometendo-se a mudar a imagem que os portugueses têm das maiorias absolutas na história do país.

Entre as prioridades assinaladas por António Costa para os próximos quatro anos assinaladas ao início desta madrugada estão: apostar na descentralização para as autarquias locais; manter uma relação de cooperação e solidariedade com os outros órgãos de soberania, designadamente a Presidência da República; proteger o poder judicial; respeitar a independência das regiões autónomas.