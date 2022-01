Covid-19 em Portugal: 29 mortes e 45.335 casos

Há mais 105 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 2397 pacientes hospitalizados com covid-19. Há também mais sete pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 160.

Portugal registou, no sábado, 29 mortes e 45.335 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados este domingo.

Depois de uma descida no dia anterior, os internamentos voltaram a aumentar significativamente. Há mais 105 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 2397 pacientes hospitalizados com covid-19. Há também mais sete pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 160.

Mais de um milhão de portugueses (1.222.478) está em isolamento neste domingo de eleições, entre os quais 597.879 pessoas com infecção activa (mais 5910 do que no dia anterior) e 624.599 contactos de risco em vigilância.

Segundo os dados que constam do boletim, a região Norte soma 43% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 19.524 infectados. Já Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 12.928 casos (29%). O Centro registou mais 7158 infectados no último dia, seguindo-se o Algarve com mais 2039 novos casos e o Alentejo com mais 1779 infecções. Os Açores reportaram mais 1143 casos e a Madeira mais 764.

Recuperaram da doença mais 39.396 pessoas, contabilizando-se agora um total de 1.994.151 recuperados.

Dos 29 óbitos registados nas últimas 24 horas, 11 foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, seis no Centro, quatro no Alentejo e dois no Algarve. Entre as vítimas mortais contabiliza-se um homem entre 50 e 59 anos; uma mulher entre 60 e 69 anos; oito homens e uma mulher pertenciam à faixa etária entre os 70 e 79 anos; e 11 homens e sete mulheres tinham 80 anos ou mais.

No total, o país contabiliza 19.856 óbitos por covid-19 e 2.611.886 casos confirmados desde Março de 2020.

Portugal continua no quadrante mais escuro da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país.

Segundo a actualização mais recente, divulgada na sexta-feira pela DGS, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — desceu ligeiramente para 1,16 a nível nacional e para 1,17 no continente. Já a incidência subiu para 6130,9 a nível nacional e 6108,7 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental. Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.

A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade — R(t) — corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.

O número de concelhos abaixo do nível máximo de incidência (960 casos ou mais a 14 dias por 100 mil habitantes) baixou esta semana de cinco para dois, ambos na região Autónoma dos Açores.