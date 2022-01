Covid-19 em Portugal: 39 mortes e 59.194 casos

Portugal continua no quadrante mais escuro da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país. R(t) desceu ligeiramente para 1,16 a nível nacional e para 1,17 no continente. Já a incidência subiu para 6130,9 a nível nacional e 6108,7 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental.