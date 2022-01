Votar com um médico de saúde pública: regras chegam, difícil é que as cumpram todas

O coordenador da Unidade de Saúde Pública de Santo Tirso/Trofa votou sem receio. Medidas em vigor tornam o voto seguro, refere, considerando que o mais difícil é mesmo fazer com que as pessoas cumpram as regras estabelecidas

Luciano Santos chega para votar um pouco antes das 15h30. Coordenador da Unidade de Saúde Pública de Santo Tirso/Trofa, esteve de serviço de manhã, e só pela tarde teve oportunidade de exercer o direito de voto para as eleições legislativas deste domingo, numa escola em São Mamede do Coronado, Trofa. O processo foi rápido, só havendo um pequeno compasso de espera para entrar na secção de voto que lhe coube na sorte, a 9. No final, feito o balanço, diz que se sentiu seguro, e que as medidas em vigor são suficientes. Desde que as pessoas as cumpram. E isso é o mais difícil.