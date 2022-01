Mais de 800 mil eleitores em isolamento são um risco para a abstenção

À incerteza sobre os vencedores e vencidos desta noite eleitoral, junta-se a incógnita sobre a influência que o número de confinados pode ter no nível de abstenção. Estima-se que mais de 800 mil de eleitores estejam em isolamento embora tenham a possibilidade de sair de casa para votar entre as 18h e as 19h. Especialistas contactados pelo PÚBLICO admitem que a situação pode ter algum efeito na participação eleitoral, mas não arriscam antecipar a sua dimensão. Até porque nem as sondagens podem estar a reflectir qualquer eventual efeito desmobilizador.