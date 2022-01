Pelo menos 1,2 milhões de portugueses em isolamento em véspera de eleições

De acordo com os dados divulgados no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde deste sábado, mais de um milhão de portugueses (1.203.011) está em isolamento, entre os quais 591.969 pessoas com infecção activa e 611.042 contactos de risco em vigilância.

Pelo menos 1,2 milhões de portugueses estão este sábado em isolamento devido à covid-19, na véspera das eleições legislativas de 2022. Ainda assim, tanto os infectados como as pessoas em vigilância podem votar este domingo.

De acordo com os dados divulgados no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, referentes à totalidade de sexta-feira, mais de um milhão de portugueses (1.203.011) está em isolamento, entre os quais 591.969 pessoas com infecção activa e 611.042 contactos de risco em vigilância.

Apesar de os dados divulgados este sábado reportarem às 24 horas anteriores, o número de pessoas que estará, na realidade, actualmente em isolamento deverá ser superior ao reportado, uma vez que o número de indivíduos que terá alta nas próximas 24 horas não deverá ultrapassar o número de pessoas que estão infectadas mas ainda não foram contabilizadas como casos confirmados devido a atrasos na testagem e notificação de casos.

O relatório das “linhas vermelhas” mais recente, divulgado na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) e pela DGS, refere que, a nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 18,3%, “encontrando-se acima do limiar definido de 4% e com tendência crescente”.

O documento refere ainda que foi observado “um aumento do número de testes, para detecção de SARS-CoV-2, em especial de testes rápidos de antigénio, realizados nos últimos sete dias” e que “a média móvel de sete dias da proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 11,4%, acima do limiar de 10%”.

Eleitores isolados devem votar entre as 18h e as 19h

Os eleitores infectados e/ou em isolamento poderão sair de casa para exercer o respectivo direito de voto neste domingo, dia 30 de Janeiro. Porém, o Governo recomenda que o façam ao final do dia, entre as 18h e as 19h, “porque a maior parte dos cidadãos já votaram”, referiu a ministra da Administração Interna, Francisca van Dunem. Apesar de este ser o “horário preferencial” para os isolados, o mesmo não será exclusivo para estes eleitores.

Embora esteja previsto as mesas de voto terem equipamentos de segurança reforçados para evitar os contágios, os circuitos para os eleitores em isolamento votarem serão os mesmos da restante população, pelo que é de extrema importância que as regras sanitárias — como o uso da máscara, a higienização das mãos e a distância mínima de segurança — sejam cumpridas.

Só se pode votar com máscaras cirúrgicas ou FFP2, não sendo permitidas máscaras comunitárias no momento de exercício do direito de voto.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, recomendou ainda que as pessoas em isolamento se desloquem entre casa e o local onde vão votar a pé ou em viatura própria, evitando o recurso a transportes públicos.