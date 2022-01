Só se pode votar com máscaras cirúrgicas ou FPP2. Comunitárias não serão aceites

O “parecer técnico de estratégias de saúde pública para as eleições a realizar em 2022” divulgado esta quarta-feira pela Direcção-Geral de Saúde (DGS) diz explicitamente que não serão permitidas máscaras comunitárias no momento de exercício do direito de voto. Uma das obrigações das câmaras municipais, que organizam este processo eleitoral, é “garantir a distribuição de máscaras cirúrgicas ou máscaras FFP2 aos eleitores que se apresentem nos locais de votação sem máscara ou com máscara comunitária”.

Quantos aos membros das mesas de voto, deverão ter também “máscara cirúrgica ou máscara FPP2, certificada e reutilizável, que deverá ser substituída a cada quatro horas, bem como bata com abertura atrás, de uso único e impermeável, manga comprida, punhos bem ajustados e que cubra toda a roupa”.

Quanto às pessoas em isolamento por covid-19, devem usar permanentemente máscara facial cirúrgica ou máscara FFP2 e deslocar-se em “transporte individual ou a pé”, não se recomendando “a utilização de transportes públicos colectivos e individuais de passageiros”.

“Nas assembleias e mesas de voto podem adoptar-se diferentes organizações de espaço e/ou tempo, nomeadamente, o estabelecimento de um horário de votação recomendado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório e o aumento do número de mesas de voto”, acrescenta a mesma nota, sem especificar qualquer horário.

A DGS acrescenta ainda que deve ser afixada, “nas entradas das assembleias/seções de voto, informação sobre os procedimentos recomendados a todos os intervenientes no processo eleitoral, durante todo o período de votação e ainda sobre o horário de votação próprio para as pessoas em confinamento obrigatório”.