Mais de uma centena de funcionários do antigo governo afegão foram executados desde Agosto

Um relatório interno das Nações Unidas aponta que mais de uma centena de funcionários do antigo Governo afegão terão sido executados pelos taliban e pela filial afegã do Daesh desde que o movimento fundamentalista religioso reconquistou o poder no Afeganistão.

As fontes do relatório são antigas autoridades afegãs, forças de segurança e pessoal militar consideradas de confiança pelos investigadores da ONU. O documento está agora nas mãos do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Dois terços das execuções terão sido levadas a cabo pelos taliban ou por grupos aliados, enquanto o Daesh-Khorasan seria responsável pela morte de pelo menos meia centena de antigos funcionários.

O relatório fala ainda de “ataques, intimidações, assédio, detenções arbitrárias e outras formas de maus-tratos” contra activistas de direitos humanos e jornalistas no país, denunciando ainda o assassínio de pelo menos oito membros de organizações da sociedade civil afegã e dois funcionários de meios de comunicação, às mãos dos taliban, dos jihadistas e de grupos relacionados.

O secretário-geral da ONU pediu aos taliban que iniciem um diálogo construtivo para facilitar a chegada de ajuda económica a um país completamente devastado depois de 20 anos de conflito. Propôs ainda uma reestruturação da presença das Nações Unidas no Afeganistão para coordenar o desenvolvimento político e a recepção da ajuda humanitária.

Os taliban, por seu lado, afirmam que este tipo de pedidos internacionais, como o da formação de um Governo inclusivo, não são mais do que “desculpas” para não reconhecer as autoridades instauradas no país em Agosto de 2021.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afegão, Amir Jan Mutaqqi, declarou na sexta-feira ao canal de televisão afegão Tolo TV que a comunidade internacional “não tem uma definição do que é um governo inclusivo nem há exemplos” e que, por isso, “são apenas desculpas.