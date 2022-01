Futebol deixou de ser intocável? “No passado, havia opacidade completa”, diz Maria José Morgado

Passam-se quase 11 anos da data em que, numa intervenção pública em Lisboa, a procuradora-geral Maria José Morgado acusou o futebol português de viver num regime de “paraíso judicial”, incitando Governo e poderes políticos a destruírem um alegado sentimento de impunidade vivido neste sector. Desde então, este apelo seria repetido por outras figuras das mais variadas áreas. No passado recente, contudo, as investigações a dirigentes e empresários do universo futebolístico cresceram a olhos vistos, abrangendo quase todos os principais clubes, dirigentes e empresários do futebol português. É seguro dizer-se que o futebol deixou de ser intocável?