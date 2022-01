CDU fecha campanha no Norte a tentar desfazer “decisão já tomada” entre PS e PSD

Coligação fechou campanha com comício em Braga, para tentar recuperar deputado pelo distrito. No último dia na estrada, Jerónimo de Sousa multiplicou os avisos sobre a possibilidade de entendimentos ao centro, mas não desanimou: “Se calhar estou a exagerar, mas tenho este optimismo”.

O intervalo entre o desfile ao final da tarde, no Porto, e o comício em Braga era apertado. Jerónimo chegou ao auditório da Escola Secundária Sá de Miranda para o último discurso desta campanha, já com o momento musical que aquecia a sala a decorrer. O holofote mudou-se do palco para a plateia para a entrada em cena do líder comunista, com direito a ovação de pé.