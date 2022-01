Regresso a Marrocos: o país reabre espaço aéreo em Fevereiro

Em Novembro, por causa da rápida progressão da variante Ómicron, Marrocos encerrou o espaço aéreo a voos internacionais. Esta quinta-feira, o Governo marroquino confirmou a reabertura, marcando-a para 7 de Fevereiro.

A decisão, indicam as autoridades marroquinas em comunicado, está “em conformidade com as disposições legais relativas à gestão do estado de emergência sanitária” e, adiantam, segue-se “às recomendações da comissão científica e técnica e tendo em consideração a evolução da situação epidemiológica no reino”.

Quanto a critérios extras de segurança nas fronteiras, o comunicado do Governo indica apenas que “para acompanhar a implementação desta decisão, um comité técnico está actualmente a examinar as medidas a adoptar nos postos fronteiriços” e “as condições exigidas aos viajantes”. Estas serão “anunciadas mais tarde”, garante-se.



A nota deixa ainda um “apelo aos cidadãos” para continuarem a respeitar “estritamente” as medidas de prevenção e directivas públicas em matéria de saúde. E sublinha-se a necessidade de “tomar rapidamente as doses [de vacinas] planeadas e completar o esquema vacinal”, “incluindo a terceira dose”.

Actualmente, mais de 23 milhões de marroquinos estão imunizados com as duas doses da vacina, confirma a agência Lusa, num total de 36 milhões de habitantes.