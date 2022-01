FC Porto com multa pesada da UEFA e perde Wendell por castigo

Guarda-redes argentino Marchesín e adjunto Telmo Sousa também foram punidos e falharão primeiro compromisso do “play-off” da Liga Europa com a Lazio.

O FC Porto foi multado em 44 mil euros pela UEFA e perdeu, devido a castigo, o brasileiro Wendell para os dois jogos do “play-off" da Liga Europa com a Lazio, revelou a UEFA.

O jogador brasileiro, expulso frente ao Atlético Madrid (derrota por 3-1), na despedida dos “dragões” da Liga dos Campeões, foi punido com três jogos e é baixa certa para o embate com os italianos, numa eliminatória que dá acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. Caso o FC Porto siga em frente, Wendell falhará ainda o primeiro jogo dos “oitavos”.

Marchesín foi igualmente castigado, mas com um jogo, e não poderá ser opção para o jogo com a Lazio, a 17 de Fevereiro, no Estádio do Dragão. O guardião argentino foi expulso perante os “colchoneros”, por protestos, no banco de suplentes.

Perante a formação romana, o técnico Sérgio Conceição não poderá ter a companhia do adjunto Telmo Sousa, também punido com um jogo de suspensão.

Além das baixas no relvado e no banco, o FC Porto pagará uma multa por conduta imprópria (28.500 euros), invasão do campo de jogo (5.000), mau comportamento dos adeptos (5.000) e lançamento de objectos para o relvado (5.500).

Todas as decisões do Comité Disciplinar da UEFA são passíveis de recurso. Ainda no FC Porto-Atlético Madrid, da última jornada da fase de grupos da Champions, a UEFA castigou Yannick Ferreira Carrasco, expulso nesse encontro, com três jogos de suspensão.