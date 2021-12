Raios-X: Lazio, uma equipa a adaptar-se ao “Sarriball

Adversário do FC Porto no play-off da Liga Europa tem um passado em comum com Sérgio Conceição.

Os nomes de FC Porto e Lazio foram os últimos a serem anunciados no sorteio para o play-off da Liga Europa, o que terá certamente provocado um sorriso a Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto vai reencontrar o clube em que jogou em dois períodos distintos (1998-99 e 1999-00, e primeira metade da época 2003-04) e no qual continua a ser muito acarinhado pelos adeptos “laziales”.

A realizar uma temporada muito irregular, a Lazio ocupa o 8.º lugar na Série A, a par do rival AS Roma, de José Mourinho, com seis derrotas em 17 jornadas, sendo que na Liga Europa não conseguiu derrotar o Galatasaray, terminando o Grupo E no 2.º lugar, com menos três pontos do que o clube de Istambul.

Liderada pelo experiente (e controverso) Maurizio Sarri desde o início da temporada, os romanos têm tentado adaptar-se às ideias do treinador italiano, conhecidas como “Sarriball”: um estilo de jogo que oscila entre o 4x3x3 (a atacar) e o 4x5x1 (a defender), em que a pressão alta e a posse de bola são fundamentais.

Ao contrário do que aconteceu no Chelsea ou na Juventus, na Lazio Sarri encontrou jogadores com as características que lhe permitem seguir as suas ideias, começando pela baliza, onde o bom jogo com os pés do albanês Strakosha facilita o início da construção das jogadas de ataque.

Com Milinkovic-Savic, que foi fundamental para o bom jogo da Sérvia contra Portugal há cerca de um mês no Estádio da Luz, a ser o líder do meio-campo, a Lazio destaca-se pelo ataque móvel, no qual pontificam o experiente Pedro Rodríguez, o ex-portista Felipe Anderson e a grande figura da equipa, Ciro Immobile, o melhor marcador da história da Lazio.