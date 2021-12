Liga Europa: Sheriff e Lazio no caminho de Sp. Braga e FC Porto

Lazio para o FC Porto, Sheriff Tiraspol para o Sp. Braga. Foi este o desfecho do sorteio do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, que teve lugar nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça. Para os “dragões”, trata-se de um reencontro do treinador, Sérgio Conceição, com uma antiga equipa. Para os minhotos, será um embate frente a um dos underdogs da edição deste ano da Liga dos Campeões.

Play-off

Sevilha-Dínamo Zagreb

Atalanta-Olympiacos

RB Leipzig-Real Sociedad

Barcelona-Nápoles

Zenit-Betis

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff-Sp. Braga

FC Porto-Lazio