Processo de extradição: João Rendeiro regressa ao tribunal de Verulam

João Rendeiro já chegou ao Tribunal de Verulam na África do Sul para mais uma sessão de julgamento sobre o seu processo de extradição para Portugal.

O ex-presidente do BPP está esta quinta-feira acompanhado pela advogada June Marks, que até aqui tinha sido representada por outros elementos do seu escritório.

Em declarações à agência Lusa, a advogada prometeu uma defesa muito dura, uma vez que já disse que ia apontar várias inconstitucionalidades ao pedido de extradição feito por Portugal, apesar de ter sido feito dentro do prazo legalmente previsto, 40 dias, pela Convenção Europeia. “Vou levantar várias questões constitucionais. Os meus argumentos serão longos”, disse, sublinhando que o ex-banqueiro “tem todos os direitos constitucionais de qualquer pessoa na África do Sul”. June Marks disse ainda que não vai deixar Rendeiro prestar declarações.

Na semana passada o juiz adiou o início da discussão do pedido de extradição para Portugal porque a documentação, enviada pela Procuradoria-Geral da República, tinha um dos selos quebrados.

Nessa sessão, os representantes da National Prosecuting Authority (NPA), o Ministério Público sul-africano, informaram o juiz que queriam reenviar para Portugal a documentação toda de forma a ser novamente verificada e selada.

Natasha Ramkisson-Kara, porta-voz da NPA, disse ao PÚBLICO que a documentação ainda não foi reenviada para Portugal e que essa será uma matéria que o juiz falará esta quinta-feira no tribunal, quando for iniciada a avaliação do pedido de Portugal para extraditar João Rendeiro. “Os procuradores estão prontos para apresentar os argumentos para a extradição”, disse.

Porém, a defesa do ex-banqueiro tem outra visão sobre a questão. June Marks disse ao PÚBLICO que naturalmente vai argumentar contra a extradição, mas considera que a quebra do selo da documentação em português pode invalidar o pedido das autoridades portuguesas. É isso que vai dizer ao juiz, acrescentou.

A sessão desta quinta-feira está claramente atrasada. Entretanto, viu-se a advogada June Marks a sair a pé do tribunal deslocando-se para o Tribunal de Família Menores onde alegadamente estão os procuradores do Ministério Público. A advogada ia num passo muito acelerado e visivelmente muito irritada, tendo dito apenas aos jornalistas que ia para uma conferência, que tinha que rever os documentos e que falaria mais tarde.