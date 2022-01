Uma Europa sem judeus

A presença judaica na Europa é cada vez mais reduzida, mais por força das circunstâncias do que por vontade própria. Todos temos a perder com isso.

Hoje, dia 27 de Janeiro, Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto, evoco os 80 anos da Conferência de Wannsee que teve lugar a 20 de Janeiro de 1942. Nela participaram quinze homens reunidos numa residência de luxo nas margens do lago de Wannsee, a meio caminho entre Potsdam e Berlim. A reunião “seguida de um pequeno-almoço”, conforme consta da convocatória, tinha como tema a “solução final do problema judaico”, o que numa linguagem clara significa o extermínio na sua dimensão europeia, primeira etapa de uma “nova ordem política racial europeia”.