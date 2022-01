Nunca Esquecer: semear para o futuro

O conhecimento do passado é uma ferramenta essencial para, no presente, identificar e travar os indícios do Mal.

Ao comemorar hoje, 27 de janeiro, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, recordamos o período mais negro da História recente da Europa homenageando os milhões de vítimas do nazismo, assim como os salvadores que, com riscos pessoais e familiares, conduzidos pelos valores da solidariedade e do humanismo, procuraram que alguns dos perseguidos escapassem à sanha persecutória e homicida.