Depois do investimento nas vacinas, Dolly Parton aposta nas máscaras

Depois de ter ajudado a financiar a vacina da Moderna, ao doar um milhão de dólares (cerca de 830 mil euros) ao Vanderbilt University Medical Center para investigação do coronavírus, a artista de música country Dolly Parton, que tem sido uma forte defensora da vacinação contra a covid-19, aposta agora na sensibilização para o uso da máscara.

Dolly Parton, a icónica cantora, compositora e filantropa, que celebrou o seu 76.º aniversário há uma semana, salvaguarda que não vai “implorar” aos seus compatriotas para que se vacinem ou que levem os seus filhos a centro de vacinação. Contudo, defende que devem usar máscaras para se protegerem do coronavírus.

“Quando tomei a minha vacina e mostrei às pessoas, dizendo-lhes para que não fossem medricas e também a tomassem, presumi que todos estariam em fila, à espera para tomar a injecção. E então descobri que muitas pessoas, por motivos religiosos, pessoais, de saúde, não queriam recebê-la. Por isso, decidi que não me cabe dizer-lhes o que fazer”, declara em entrevista à Bloomberg.

Actualmente, 62,8% dos norte-americanos - e apenas 51,9% no estado natal de Dolly Parton, o Tennessee - estão totalmente vacinados, segundo dados da Bloomberg. “Mas vou dizer-lhes: ‘Precisa de usar máscara’, porque temos de estar o mais seguros possível”, sublinha a artista.

Em Novembro de 2020, a decisão da cantora para contribuir para o avanço científico aconteceu depois de Naji Abumrad, amigo e investigador no Instituto de Infecção, Imunologia e Inflamação da Universidade de Vanderblit no Tennessee lhe ter explicado os “avanços entusiasmantes” que estavam a ser desenvolvidos no instituto norte-americano. Parton e Abumrad são amigos desde 2014, quando a cantora foi tratada no centro de Vanderblit depois de um acidente de viação.