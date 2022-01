Quinta na TV: histórias de guerra, crime e esperança Até Que o Porno Nos Separe

CINEMA

A Rapariga Que Roubava Livros

Hollywood, 15h30

Liesel é uma menina de nove anos que vive em Munique, durante II Guerra Mundial, e que se entrega aos livros que vai roubando e partilhando com amigos e vizinhos. É assim que nasce uma amizade profunda com um jovem judeu que vive escondido na cave da casa dela e que também se refugia na literatura para escapar à realidade. Um dia, ele é obrigado a partir e Liesel fica desesperada. Narrado pela voz da morte, este drama é dirigido por Brian Percival (conhecido pelo trabalho nas séries Norte e Sul e Downton Abbey), com base no best-seller homónimo de Markus Zusak. A banda sonora, composta por John Williams, foi nomeada para o Óscar. O elenco inclui Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson e Nico Liersch.

A Desaparecida

TVCine Top, 23h30

Wendy e Paul Michelson vão acampar com a filha de dez anos, para um parque de caravanistas junto a um lago. O que prometia ser uma estadia tranquila depressa se transforma no pior pesadelo das suas vidas, quando a menina desaparece. A Desaparecida é um thriller psicológico de 2020, escrito e realizado pelo também actor Peter Facinelli, com Thomas Jane, Anne Heche, Jason Patric, Gregory Harrison e Peter Facinelli.

Valquíria

AMC, 23h52

Thriller realizado por Bryan Singer, com Tom Cruise no papel de um coronel alemão que sempre foi fiel ao seu país, mas que começa a acreditar que é preciso travar o Führer. Acaba por conseguir reunir forças junto da Resistência Alemã e organizar uma conspiração para o matar.

SÉRIE

Professor T

Fox Crime, 22h

Estreia. Jasper Tempest (interpretado por Ben Miller, o Richard Poole de Death In Paradise) é um reputado criminologista e professor universitário. E é também um homem que sofre de perturbação obsessiva-compulsiva. Está dado o perfil do protagonista desta série britânica baseada numa produção original belga. É composta por oito episódios, para ver à quinta-feira. O primeiro caso passa-se no campus, onde uma mulher é vítima de um ataque violento.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Viagem ao norte de Moçambique, em direcção à Escola do Caminho Longo, um projecto educativo da organização não-governamental Helpo. A reportagem dá voz a histórias de crianças que fugiram da violência dos ataques terroristas em Cabo Delgado, caminhando longos quilómetros em busca de segurança. E conseguiram voltar a estudar.

DOCUMENTÁRIOS

Oceano Selvagem

Odisseia, 14h58

Um “mundo de criaturas gigantes, minúsculos peixes de recife e coloridos corais” habita a série documental que mergulha nos mares que banham as Filipinas, a Indonésia, o Japão e Tailândia ao ritmo de um destino por episódio. São quatro, emitidos em maratona durante a tarde de hoje.

Mayday, Desastres Aéreos

National Geographic, 22h10

Começa a 21.ª temporada da série documental que analisa as causas de grandes desastres do mundo da aviação, recorrendo a reconstituições, simulações, testemunhos e depoimentos de investigadores e especialistas. O primeiro dos novos episódios debruça-se sobre um dos mais graves acidentes em solo português: o voo da companhia holandesa Martinair que, na manhã de 21 de Dezembro de 1992, sob condições meteorológicas adversas, se despenhou no aeroporto de Faro, causando a morte a 56 pessoas e deixando mais de uma centena em estado grave.

Até Que o Porno Nos Separe

RTP2, 23h41

O realizador Jorge Pelicano segue a jornada emocional de Eulália Almeida, uma mulher católica de 65 anos, que inicia um processo de reaproximação ao filho, Sydney Fernandes, depois de descobrir que ele é homossexual e actor conceituado de filmes pornográficos na Alemanha. “O filme é a pura realidade da minha vida, do sofrimento que passei para que este filho não se perdesse, para que eu não perdesse esse filho, porque os filhos nunca se perdem”, diz Eulália. O filme foi distinguido no Roze Filmdagen (um dos mais importantes festivais de cinema LGBTQIA+), em Amesterdão, e recebeu o prémio de melhor documentário no Festival Caminhos do Cinema Português.