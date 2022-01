Vasco Pinhol mergulha em águas de bacalhau para os mostrar ao país que os come

Vasco Pinhol navega entre duas terras de bacalhau, um pé nos mares onde o gadídeo mergulha, o outro onde são mergulhados em água e cozinhados de 1001 maneiras.

Descreve-os como animais “calmos e muito fleumáticos”. “Mesmo quando se apercebem que vão morrer, é com alguma fleuma que aceitam o que vai acontecer”, diz, justificando-se com a aparente facilidade com que os pescadores artesanais que acompanha puxam para o barco bacalhaus de 40 quilogramas.

Há sete anos que o fotógrafo subaquático português documenta a pesca artesanal de bacalhau ao largo de Ålesund, na Noruega. Chama-lhe Peixografia e as imagens “que mostram o habitat natural dos bacalhaus” ficarão expostas no Museu Marítimo de Ílhavo, em Aveiro, até Maio, onde alguns exemplares desta espécie de origem marinha nadam nos aquários gigantes com condições controladas.

No “mundo natural do bacalhau”, descreve, “há brutas tempestades e auroras boreais”. Há um ciclo que já reconhece e que enumera como um episódio de vida selvagem: “primeiro vêm os arenques, depois o bacalhau e atrás disto tudo, as orcas”. Só que, desde que mergulhou pela primeira vez na Noruega, no Campeonato Mundial de Fotografia Subaquática, em 1998, “cada vez menos bacalhaus chegam” em Fevereiro para serem apanhados, salgados e exportados.

Nas águas geladas onde estas fotografias vivem, por exemplo, a temperatura da água permanece agora mais elevada durante mais tempo. “Uma das vantagens de estar ininterruptamente dentro de água desde os 18 anos é que tenho visto e sentido as alterações de que tanto falam. Em 1982, só nós na Faculdade de Ciências é que falávamos no que podia não correr bem”.

“É com alguma gratidão que vejo que as pessoas começam a ter uma percepção do que se está a passar”, conta, fora de água, o português que nos “cantinhos cheios de vida dos fiordes” noruegueses só tem olhos para o bacalhau.