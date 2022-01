Costa do Peru atingida por novo derrame de petróleo, dez dias depois do primeiro

A costa do Peru foi atingida por um novo derrame de petróleo esta terça-feira, dez dias depois de um primeiro derrame que contaminou mais de 180 hectares do litoral peruano e 713 hectares de área marinha.

“O [novo] derrame terá ocorrido em 25 de Janeiro quando se realizavam os trabalhos prévios à retirada dos PLEM (Pipeline End Manifolds), os equipamentos submarinos de recolha e distribuição” do petróleo, disse esta quarta-feira em comunicado a Agência de Avaliação e Fiscalização Ambiental (OEFA), um organismo do Ministério do Ambiente peruano.

Ainda não há dados quanto à quantidade de petróleo derramado nesta nova fuga, identificada na terça-feira pela tripulação de um voo de inspecção, que monitorizava a área afectada pelo primeiro incidente e detectou uma "mancha oleosa" perto do oleoduto da refinaria.

O derrame de 15 de Janeiro, com um volume de seis mil barris de petróleo, aconteceu num oleoduto de uma refinaria da Repsol. A empresa afasta, no entanto, quaisquer responsabilidades do desastre ambiental, atribuindo as culpas à ondulação marítima forte registada no Pacífico devido à erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, no arquipélago de Tonga.

O Governo do Peru já exigiu, na semana passada, que a empresa petrolífera actuasse com urgência na limpeza do derrame, considerando tratar-se do "pior desastre ecológico" dos últimos anos.