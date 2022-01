Portugal passa a ter oito cotadas no índice da Bloomberg que distingue práticas de igualdade de género

A Sonae passou a integrar o índice global Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), que engloba 418 empresas cotadas, anunciou esta quarta-feira o grupo. Com esta entrada, sobe para oito o número de empresas portuguesas representadas no índice que distingue cotadas com boas práticas na transparência e na promoção da igualdade de género.

Já integrava o índice o BCP, a EDP e EDP Renováveis, a Galp, a Jerónimo Martins, a Nos e REN.

Em comunicado, a Sonae (proprietária do PÚBLICO) avança que “alcançou uma pontuação global de 78%, um valor acima da média de 71%, entre as empresas seleccionadas para integrar o índice”.

O índice da Bloomberg classifica as empresas em cinco pilares : “liderança feminina e pipeline de talentos, igualdade de remuneração e paridade salarial de género, cultura inclusiva, políticas anti-assédio sexual e marca pró-mulher”.

A Sonae, que tem uma mulher à frente da comissão executiva, Cláudia Azevedo, diz que se distinguiu nas categorias de “liderança feminina e pipeline de talento”, mas também pela “igualdade salarial e paridade de remuneração entre géneros” e pelo trabalho desenvolvido ao nível da “cultura inclusiva”.

“Na Sonae a igualdade de género traduz-se num equilíbrio de direitos, liberdades e oportunidades”, garante João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae, citado no comunicado.

O gestor acrescenta que a empresa “assumiu em 2019 o compromisso de 39% das posições de liderança serem ocupadas por mulheres até 2023”, considerando ainda: a integração “no índice de referência mundial é um reconhecimento importante do progresso que já alcançámos e vem reforçar a nossa confiança em continuar este caminho pela igualdade”.

Também citado no comunicado, Peter T. Grauer diz que a empresa a que preside, a Bloomberg, “está orgulhosa por reconhecer a Sonae e as outras 417 empresas incluídas no GEI 2022 pelo seu compromisso com a transparência e o estabelecimento de um novo padrão em relatórios de dados relacionados com a igualdade de género”.