Covid-19 em Portugal: 48 mortes e 57.657 novos casos

Portugal registou, nesta segunda-feira, mais 48 mortes associadas à covid-19 e 57.657 casos de infecção. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 19.661 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 2.312.240.

Na passada quinta-feira, o país registou o número de casos diários mais elevado desde o início da pandemia: 58.530 infecções.

O relatório de situação indica que há agora 2320 doentes com covid-19 nos hospitais, menos 28 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 158, menos 14 do que no boletim anterior.

Há mais 54.666 doentes recuperados, num total de 1.780.008 recuperações desde o início da pandemia. Existem mais 2943 casos activos, o que significa que mais de meio milhão de portugueses ainda lida com a doença (512.571 pessoas, no total). Há agora mais 18.895 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 520.014.

A maior parte dos novos casos foi registada no Norte (25.504 novas infecções ou 44,2%) e depois em Lisboa e Vale do Tejo (16.740 novas infecções ou 29%). Em Lisboa e Vale do Tejo, foram registadas 17 das 48 mortes desta segunda-feira e no Norte foram 19. O Centro contabiliza 9543 novos casos e sete mortes; no Alentejo, há 2044 novas infecções e uma morte; no Algarve, registam-se 1501 novos casos e quatro óbitos. Na Madeira, contabilizaram-se 1408 novos casos e nos Açores 917 novas infecções.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais aos do boletim desta segunda-feira, uma vez que só são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Portugal continua na zona mais escura da matriz. O R(t) — ou índice de transmissibilidade — está nos 1,15 a nível nacional e a nível continental, uma subida em relação à actualização anterior, feita na sexta-feira (1,10).

Já a incidência, que também subiu em relação à actualização anterior, situa-se acima de 5322,6 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 5262,8 se for analisado apenas o território continental. Na sexta-feira, a incidência era de 4731,3 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional e de 4674 a nível do território continental.