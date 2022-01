Covid-19: miocardites 60 vezes mais frequentes nas crianças infectadas do que nas vacinadas

Parecer do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares defende que vacinação contra a covid-19 “é segura e eficaz em idade pediátrica”. A miocardite após vacinação é muito rara e geralmente ligeira, com rápida recuperação, explicam os especialistas.

“A vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 é segura e eficaz em idade pediátrica. As reacções adversas são raras, muito em particular no grupo de crianças entre os 5 e os 11 anos. A miocardite após vacinação é muito rara e geralmente ligeira, com rápida recuperação, parece não ter sequelas, e atinge particularmente rapazes na adolescência e jovens adultos”, conclui o Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares (PNDCCV), da Direcção-Geral da Saúde, num parecer a que o PÚBLICO teve acesso.