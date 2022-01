Só 30% das crianças de cinco anos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19

O assunto nunca foi pacífico e isso está bem demonstrado na fraca taxa de adesão à vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos com a dose pediátrica contra a covid-19 da farmacêutica Pfizer, a única aprovada na Europa para esta faixa etária.

Agora que chegou ao fim a primeira fase de vacinação - inicialmente previa-se que hoje e amanhã ainda se vacinassem as crianças de cinco anos, mas acabou por se antecipar o calendário e condensar tudo em três fins-de-semana - o país que se vacinou em massa não tomou o mesmo caminho quando se tratou de inocular as crianças.

E quanto mais pequenas, menor a adesão. Segundo dados fornecidos ao PÚBLICO pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), estão vacinadas nesta faixa etária 300.950 crianças de um total de 643.164, ou seja, 46,8%. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos realidades distintas.

Aumentar

Nos cinco anos a taxa de vacinação é a mais baixa. Só foram inoculadas 30% das 87.368 crianças desta idade que o Instituto Nacional de Estatística afirma que existem em Portugal. A percentagem vai subindo à medida que a idade vai avançando: 41,2% nos seis anos, 43,5% nos 7 e nos 8, 48,9% nos nove anos e só entre as crianças de 10 e 11 anos é que se passa a fasquia dos 50%. Foram vacinadas 101.022 crianças com 10 anos, 53,8% do total, e 97.436 com 11 anos, o que corresponde a 62,7%.

A vacinação para estas faixas etárias volta a abrir nos dias 5 e 6 de Fevereiro, para as segundas doses de quem já foi vacinado e para as primeiras vezes de todos os outros. Pelo meio, alguns milhares de crianças desta idade acabaram por ser infectadas com o SARS-Cov-2. E no caso das não-vacinadas isso faz com que só possam vir a ser inoculadas passados seis meses da infecção. A vacina pediátrica é administrada em duas doses, estando para já fora das normas da DGS a ideia de uma dose de reforço, apenas considerada em Portugal para maiores de 18 anos.

No resto da população a vacinação com a dose de reforço continua a correr a bom ritmo. Em menos de um mês foram administradas mais de 4 milhões de doses. A faixa etária dos 70 aos 79 é que tem a cobertura mais elevada, 93%, seguida dos maiores de 80 anos com 91% das pessoas inoculadas com a dose de reforço. Dos 60 aos 69 há 85% da população vacinada e entre os 50 e os 59 já estamos nos 63%, sendo que esta foi a faixa etária que começou mais tarde e para a qual, na última reunião do Infarmed, se pediu cautelas redobradas.