Uma centena de reacções adversas em mais de um milhão de crianças e jovens vacinados

Até ao final de 2020 só seis crianças dos cinco aos 11 anos num universo de 96 mil reagiram mal à vacina contra a covid-19, de acordo com as notificações recebidas na Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed).

Segundo o Jornal de Notícias desta sexta-feira, os seis casos notificados, dois dos quais não foram considerados graves, incluem arrepios, dor no local de vacinação, mal-estar geral, estado febril e manchas na pele. No que diz respeito a uma criança que sofreu uma miocardite – uma inflamação do músculo do coração –, o Infarmed fala numa “evolução clínica de cura”.

A dose de vacina Pfizer administrada ao grupo dos cinco aos 11 anos é três vezes inferior à dos adultos. O processo de imunização destas crianças teve início no fim-de-semana de 18 e 19 de Dezembro, decorrendo desde quinta-feira e até domingo uma segunda fase, aberta aos menores dos cinco aos 11 anos de idade.

Já na faixa dos 12 aos 17 anos, e segundo a mesma fonte de informação, dos 97 casos notificados como graves num universo de 1,105 milhões de vacinas administradas há registo de 13 mio/pericardites, de “gravidade moderada” e com “evolução favorável após tratamento adequado, consoante a etiologia, em ambulatório ou em ambiente hospitalar”.

O Infarmed salienta que “a miocardite e pericardite são doenças inflamatórias de etologia variadas, normalmente associadas, sobretudo nesta faixa etária, a infecções virais, o que dificulta o estabelecimento de uma relação causal com a vacina”.

Ainda no grupo dos 12 aos 17 anos, a maioria das reacções graves dizem respeito “as situações já descritas na informação das vacinas, tais como casos de síncope ou pré-síncope e reacções do tipo alérgico”. Foram consideradas graves porque “motivaram observação e/ou tratamento clínico, mas todas tiveram evolução positiva e sem sequelas”. Há ainda 91 casos não graves notificados.

Estes dados correspondem a 0,06 reacções adversas por mil vacinas administradas na faixa dos cinco aos 11 anos, que sobem para 0,17 no escalão etário seguinte.