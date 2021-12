Vacinação de crianças: pediatras defendiam que, para já, só deviam ser vacinados os grupos de risco

O grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil que foi consultado por causa da vacinação das crianças contra a covid-19 defendia que “devia ser dada prioridade à vacinação dos adultos e dos grupos de risco, incluindo as crianças dos 5 aos 11 anos”. Só depois de existir mais evidência científica, segundo explicam, se poderia considerar avançar para a vacinação universal deste grupo etário. Isto mesmo está escrito no parecer que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) recebeu no domingo por parte da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 tendo esta sexta-feira revelado a posição dos pediatras através da divulgação de uma nota técnica. O parecer mantém-se sigiloso.