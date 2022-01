Imagens raras: praias brancas, caos no trânsito. Nevão atinge a Grécia e Turquia

Uma rara tempestade de neve atingiu a capital da Grécia, Atenas, e a maior cidade da Turquia, Istambul, cobrindo de branco os principais locais turísticos das cidades.

O aeroporto mais movimentado da Europa, em Istambul, encerrou na segunda-feira devido ao nevão, o que levou à suspensão de voos do Médio Oriente e África para a Europa e Ásia. O tecto de um dos terminais colapsou devido à neve, não causando feridos, segundo o diário britânico The Guardian.

O primeiro nevão deste Inverno afectou os cerca de 16 milhões de habitantes da maior cidade da Turquia, provocando o caos no trânsito e levando ao bloqueio de algumas estradas. Os centros comerciais também encerraram mais cedo e os serviços de entrega de comida ficaram suspensos, com as pessoas a terem dificuldade em circular pela cidade.

Na Grécia, as temperaturas durante a noite chegaram a atingir -14 graus Celsius. A tempestade de neve obrigou à suspensão de uma sessão parlamentar e ao encerramento de escolas e centros de vacinação em Atenas. Centenas de condutores ficaram presos nos veículos enquanto circulavam pela capital, apesar das tentativas da polícia para bloquear alguns pontos de acesso. O exército, a polícia e os bombeiros levaram a cabo operações para tentar socorrer os condutores que ficaram retidos devido ao nevão.

A neve cobriu também de branco várias praias gregas, incluindo em Atenas e na ilha de Mykonos.