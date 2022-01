Estado vai entrar com 400 milhões em empresas de “interesse estratégico nacional”

Um dos dois primeiros programas do Fundo de Capitalização e Resiliência (FCR) lançado pelo Governo prevê que o Estado invista até 400 milhões de euros para tomar posição, sozinho ou em coinvestimento, em empresas de “interesse estratégico nacional”.

O investimento por empresa será, “preferencialmente”, até dez milhões de euros, mas pode ser superior a esse máximo, nunca ultrapassando, no entanto, os 100 milhões. Embora a presença do Estado se possa prolongar por dez anos, o período de investimento através do programa da recapitalização estratégica termina já a 30 de Junho deste ano, se não houver coinvestidor privado e tiver de ser o Estado a assumir 100% do apoio. Candidatos que tenham em vista a participação de um coinvestidor privado (e que este assuma pelo menos 30% do apoio), têm até 31 de Dezembro para se candidatarem.

Somente empresas com sede em Portugal podem candidatar-se ao Programa de Recapitalização Estratégica. Têm ainda de ser consideradas economicamente viáveis, o que será aferido por cinco indicadores. A empresa terá de satisfazer pelo menos três deles: rácio EBITDA/gastos de financiamento superior a 1,2; retorno sobre o activo (EBIT/activo) superior a 2,0%; rácio dívida financeira líquida/capital próprio igual ou inferior a 4; autonomia financeira (rácio capital próprio/activo) superior a 0,2 (a média nacional no terceiro trimestre de 2021 foi de 0,4); solvabilidade (capital próprio/passivo) superior a 0,25.

As condições e requisitos foram divulgados hoje, dia em que o Governo entregou em Bruxelas o primeiro pedido de pagamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A notícia da entrega do pedido foi avançada pelo semanário Expresso.

Este primeiro pagamento inclui 700 milhões da vertente de empréstimos que vão financiar a ajuda estatal à capitalização de empresas, que terá ao todo 1300 milhões de euros integralmente alocados ao FCR. Os dois programas hoje lançados representam 50% deste valor, 650 milhões de euros.

A documentação relativa à capitalização estratégica já se encontra disponível no site do Banco Português de Fomento (BPF), encarregado da gestão do FCR e junto do qual os interessados terão de submeter a candidatura.

Para serem classificadas empresas de interesse estratégico e poderem ser seleccionadas, as empresas terão de ser avaliadas segundo uma matriz com oito critérios. Apenas as empresas que obtenham nota global igual ou superior a 1,7 serão seleccionadas para investimento.

Em cada critério, a empresa pode ser avaliada com três notas diferentes (1,2 ou 3), em função do desempenho ou das condições do investimento. Cada critério tem um peso específico (5%, 10%, 15% ou 20%) na nota final.

Os dois de maior peso dizem respeito à integração da empresa em cadeias de valor internacional, avaliada através da proporção das exportações no total das vendas, e a existência de um coinvestidor. Ambos os critérios valem 20% da nota final. A existência de um coinvestidor vale também 20% da nota final. Os restantes itens de avaliação, nos quais se incluem por exemplo a dispersão geográfica de unidades de produção ou pontos de venda no território nacional, a importância concelhia do volume de emprego ou o investimento em Inovação e Desenvolvimento, valem entre 5% e 15%.

As empresas terão ainda de comprovar a sua viabilidade operacional e a sua viabilidade financeira. “A viabilidade operacional considera-se adequadamente demonstrada caso resulte do plano de negócios um crescimento do volume de negócios ou do EBITDA [resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] no cômputo geral do horizonte temporal contemplado”, dizem as regras.

A viabilidade financeira, por seu lado, “considera-se adequadamente demonstrada caso resulte do plano de negócios um rácio anual médio de cobertura do serviço da dívida (incluindo amortização de capital e encargos com juros) de médio e longo prazo, calculada tendo por base o EBITDA, mínimo de 1,5x, num cenário central, e de 1,4x num cenário adverso”.

O outro programa lançado nesta terça-feira chama-se Programa Consolidar. Destina-se a PME e mid caps. O investimento pode beneficiar empresas com sede noutros países desde que operem em Portugal. A documentação com as condições e requisitos também já estão disponíveis no site do BPF.