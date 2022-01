Terça na TV: Raparigas de Palomero, um ano de Bergman e debates ao microscópio

CINEMA

A Luz Entre Oceanos

Hollywood, 17h35

Depois da I Guerra Mundial, um soldado traumatizado e aclamado como herói regressa à sua Austrália natal para trabalhar num farol. Apaixona-se por uma mulher, casa-se e tenta ter filhos com ela. Mas nenhuma gravidez tem sucesso. Um dia, encontram um barco a remos com o cadáver de um homem e com uma bebé recém-nascida, que adoptam como deles. É aí que os problemas começam. Michael Fassbender e Alicia Vikander (que se tornaram um casal na vida real durante a rodagem) protagonizam este filme realizado por Derek Cianfrance, a partir do best-seller escrito por M.L. Stedman em 2012. Rachel Weisz e Bryan Brown também entram no elenco.

Raparigas

RTP1, 00h41

Um drama sobre a adolescência, escrito e dirigido pela espanhola Pilar Palomero, na sua estreia em realização de longas-metragens. Recebeu nove nomeações para os Goya e arrecadou quatro: melhor filme, realização, argumento original e fotografia. Passa-se num colégio de freiras e acompanha Celia (Andrea Fandos) enquanto rompe com o seu trajecto de menina estudiosa e obediente, a partir do momento em que faz uma nova amiga (Zoe Arnao).

Nightcrawler - Repórter na Noite

AXN Movies, 1h43

Ao perceber que existe um filão de jornalismo criminal que filma acidentes, assassinatos e outros casos de polícia, para depois vender aos canais televisivos, Lou Bloom decide entrar no negócio. Mas o sucesso traz também a desorientação, entre a ambição desmedida e o que é moralmente correcto. Escrito e dirigido por Dan Gilroy, o filme conta no elenco com Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton e Ann Cusack.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h04

Directo. O futuro político imediato do país é o tema da sessão de hoje. A menos de uma semana das eleições legislativas, o jornalista Carlos Daniel modera uma troca de ideias sobre a perspectiva de um Governo estável, tendo em conta os resultados das sondagens, as prestações dos candidatos nos debates e as possibilidades de alianças à esquerda e à direita.

DOCUMENTÁRIOS

Japão Desde o Ar

Odisseia, 18h36

Das malhas urbanas aos cenários rurais, o país do sol nascente mostra-se na sua diversidade, em imagens aéreas reveladoras de uma civilização erguida na harmonia entre um sentido de ultramodernidade e a maior das reverências às tradições ancestrais. Este documentário remata uma tarde dedicada ao país, que começa às 15h57 com Japão, as Quatro Estações, uma viagem de um ano, ao ritmo das estações, resumida em dois episódios, e continua, às 17h37, com Tóquio Selvagem, que se apresenta como um testemunho da forma como “milhões de pessoas na área metropolitana da capital convivem com uma surpreendente variedade de fauna e flora”.

O Dr. Vírus e o Sr. Hyde

RTP2, 20h38

Neste trabalho de Jean Crépu, o papel dos vírus é olhado ao microscópio, para sondar a sua riqueza e os seus mistérios, e sobretudo para revelar o outro lado da sua fama maligna – nomeadamente, enquanto factor determinante para evolução do próprio ser humano.

Bergman - Um Ano, Uma Vida

RTP2, 23h36

O ano de 1957 foi um dos mais produtivos da vida do realizador sueco Ingmar Bergman (1918-2007). Em Fevereiro, foi lançado nos cinemas O Sétimo Selo e, passados dez meses, Morangos Silvestres, dois dos seus mais célebres e celebrados filmes. É esse o ano focado neste documentário da sueca Jane Magnusson, que também trabalha como jornalista. É alguém com experiência em tratar do seu compatriota em filmes – uma relação que começou em 2013, ao co-dirigir com Hynek Pallas Bergmans Video.

INFANTIL

Spidey e a Sua Superequipa

Disney Jr., 8h05

Novos episódios da série animada em que a Marvel estende a teia aos pequenos fãs do Homem-Aranha. Nesta versão, Peter Parker (aqui, Spidey) e os seus parceiros de heroísmo (Gwen, Miles, Hulk, Ms. Marvel, Pantera Negra...) são miúdos sempre prontos a recorrer ao espírito de equipa para livrar a cidade dos planos maléficos da Doc Ock, do Goblin, do Rhino e de outros vilões que teimam em aparecer.