Aventureiro francês desaparece no mar ao tentar atravessar Atlântico a solo

Jean-Jacques Savin, de 75 anos, partiu de Portugal numa embarcação a remos no primeiro dia do ano. Marinha portuguesa recolheu a embarcação, mas não encontrou sinais do navegador francês.

O aventureiro francês Jean-Jacques Savin, que partiu de Portugal numa embarcação a remos no primeiro dia do ano para atravessar o Atlântico, foi dado como desaparecido, depois de a sua embarcação ter sido encontrada virada ao contrário, a sudeste da ilha de São Miguel, nos Açores, pela Marinha portuguesa.

A equipa de apoio de Savin, de 75 anos, disse inicialmente no Facebook que o seu corpo tinha sido encontrado dentro da cabine do seu barco Audacious, mas um segundo comunicado, assinado pela filha Manon Savin, deu conta de que ainda não tinham confirmação das autoridades portuguesas.

Em comunicado, no domingo, a Marinha disse que começou as operações de busca e salvamento na quinta-feira, após ter recebido um alerta de emergência da embarcação. A operação envolveu a Corveta António Enes, 11 navios mercantes, três aeronaves da Força Aérea Portuguesa e o navio da Marinha que permaneceu na área até ao final das acções.

Durante as acções de busca e salvamento, a “embarcação foi visualizada voltada ao contrário, com o casco para a superfície, por vários navios mercantes e pelas aeronaves da Força Aérea, tendo-se intensificado as buscas pelo homem, nas imediações da embarcação, sem sucesso. Um dos navios mercantes recolheu um saco impermeável que continha no seu interior a documentação de identificação do navegador.”

Perante a suspeita de que o corpo poderia estar no interior da embarcação, aquela foi recolhida para bordo da corveta António Enes, “numa operação extremamente complexa face à forte agitação marítima e à posição em que se encontrava o kayak, não se confirmando a presença do navegador no seu interior”, esclareceu a Marinha.

As buscas por Jean-Jacques Savin terminaram no final do dia de ontem, ficando um aviso para que os navios na área “estejam atentos à possibilidade de ser avistado o náufrago”.

Savin celebrou o seu 75.º aniversário no mar, a 14 de Janeiro. A 19 de Janeiro revelou estar a ter problemas com o carregador do dessalinizador, numa publicação nas redes sociais, mas disse não estar em perigo, já que estava a caminho de Ponta Delgada, com ventos favoráveis. “Há uma bela marina com um aeroporto ao lado. Se eu quiser arranjá-lo terei tudo o que preciso à mão”, escreveu.

Em 2019, Savin atravessou o atlântico numa cápsula em forma de barril, das Canárias às Caraíbas.