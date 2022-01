Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin vão divorciar-se, confirmam em comunicado

A infanta Cristina e Iñaki Urdangarin decidiram “por mútuo acordo interromper a sua relação matrimonial”, informaram em comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE. Os dois asseguram que o compromisso com os quatro filhos “permanece intacto”. A notícia surge na sequência de a revista espanhola Lecturas ter publicado uma fotografia do marido da infanta de mão dada com outra mulher.

Num comunicado curto, a segunda filha de Juan Carlos, com 56 anos, dá conta do fim do casamento de 24 anos. “Dado que esta é uma decisão de âmbito privado, pedimos o máximo respeito por todos os que nos rodeiam. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin”, termina o texto que formalizava a decisão que os espanhóis já vinham antecipando há algum tempo.

Os ex-duques de Palma casaram a 4 de Outubro de 1997 na Catedral de Santa Eulália, em Barcelona. Para o casamento foram convidadas mais de 1500 pessoas, entre representantes de 40 casas reais de todo o mundo. Cristina e Iñaki Urdangarin são pais de Juan Valentín, de 22 anos, Pablo Nicolas, um ano mais novo, Miguel, de 19 anos, e Irene, com 16.

Nos últimos anos, Iñaki Urdangarin tem estado constantemente envolvido em escândalos. Confrontado pela revista Lecturas com a fotografia onde surge com outra mulher, o antigo jogador de andebol reconheceu que se tratava de “um problema”, mas mostrou-se sereno, assegurando que o iria resolver junto da família, “com a máxima tranquilidade e juntos”, escusando-se a mais declarações.

Em 2017, o genro de Juan Carlos viu-se envolvido num enorme escândalo que o levou a ter de cumprir cinco anos e dez meses de prisão efectiva. Há um ano, foi-lhe concedido o terceiro grau do regime semiaberto, que pressupõe a reintegração dos reclusos na sociedade, e, graças ao seu bom comportamento, foi recebendo alguns benefícios. Depois de lhe ter sido autorizada a transferência para a prisão de Álava, na região do País Basco, recebeu autorização para deixar de pernoitar na sua cela e, desde Junho, vive com a mãe.

A separação já era de esperar, ainda antes do escândalo da semana passada, já que a infanta Cristina absolvida do crime de cumplicidade nos delitos fiscais do marido, está a residir em Genebra, na Suíça, onde conquistou algum anonimato e, por consequência, muito sossego. Ainda assim, o casal tinha sido visto com os quatro filhos, no início deste mês, em Baqueira Beret, nos Pirenéus catalães, deixando alguma esperança de que o casamento ainda pudesse ser salvo.

Para já, não foram avançados mais detalhes sobre o divórcio da infanta. Quanto à alegada nova relação romântica de Iñaki Urdangarin sabe-se que se trata de uma colega de trabalho: Ainhoa Armentia é advogada, tem 43 anos e dois filhos.