Benfica SAD elege e “alarga” conselho de administração

A Benfica SAD recompôs nesta segunda-feira, em Assembleia Geral (AG) de accionistas, os órgãos sociais para o quadriénio 2021-2025, com Rui Costa, presidente do clube, à frente de nove elementos no Conselho de Administração.

O antigo jogador, eleito para a presidência do clube a 9 de Outubro de 2021, após a renúncia de Luís Filipe Vieira à presidência SAD e do Benfica, contará com um membro na administração da anterior equipa, o gestor Domingos Soares de Oliveira.

A administração da SAD “encarnada” passa de cinco para nove elementos, mantendo-se Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, agora com Luís Paulo da Silva Mendes, Manuel Brito, Maria Gabriela da Câmara Pestana, Maria do Rosário Pinto Correia, Maria Rita Sampaio Nunes, Lourenço Pereira Coelho e Rui Vieira do Passo.

A inclusão dos três últimos membros da administração foi adicionada à proposta inicial apresentada pelo Benfica e comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) durante a tarde.

Em contrapartida, deixaram este órgão o director financeiro Miguel Moreira, visado na investigação que envolve Luís Filipe Vieira, acusado de vários crimes e prejuízo à SAD benfiquista, José Eduardo Moniz, que não foi candidato às eleições no clube, e Sílvio Cervan, que entrara como vogal apenas após a renúncia do ex-presidente.

Já Luís Paulo Mendes e Manuel Brito, filho do antigo presidente Jorge de Brito, acumulam a posição na SAD com os cargos na vice-presidência do clube, bem como Domingos Soares de Oliveira, enquanto Maria Gabriela Pestana e Maria do Rosário Pinto Correia, advogada e economista, respectivamente, vêm de fora.

A AG “promoveu” também mudanças na Mesa da Assembleia-Geral, com a entrada do líder parlamentar centrista Telmo Correia, por troca com a saída do histórico dirigente benfiquista Jorge Arrais, de 89 anos.

No Conselho Fiscal, mantém-se a estrutura de quatro elementos, com as trocas de Gualter das Neves Godinho e José da Silva Appleton, por Carlos Barreto da Rocha e Maria Ema da Palma, que passam a vogais do órgão novamente presidido por João Albino Cordeiro Augusto.

A AG extraordinária da Benfica SAD dedicada à recomposição dos cargos sociais decorreu por videoconferência, face ao agravamento da pandemia de covid-19.

Órgãos sociais para 2021-2025

Mesa da Assembleia-Geral

Presidente: Nuno Magalhães

Vice-Presidente: Pedro Miguel Santiago Neves Faria

Secretário: Telmo Correia

Conselho de Administração

Presidente: Rui Costa

Vogal: Domingos Soares de Oliveira

Vogal: Luís Paulo da Silva Mendes

Vogal: Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito

Vogal: Maria Gabriela Rodrigues Martins da Câmara Pestana

Vogal: Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Vogal: Maria Rita Sampaio Nunes

Vogal: Lourenço Pereira Coelho

Vogal: Rui Vieira do Passo

Conselho Fiscal

Presidente: João Albino Cordeiro Augusto

Vogal: Carlos Alberto Barreto da Rocha

Vogal: Maria Ema de Assunção Palma

Suplente: Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha