Luís Filipe Vieira suspeito de receber milhões em 55 transferências do Benfica

Comissões pagas a empresários que não tiveram intervenção nos negócios e milhões de euros a circularem entre alguns agentes e as contas de Luís Filipe Vieira. Segundo a revista Sábado, estas são algumas das suspeitas levantadas pelos inspectores da Autoridade Tributária no âmbito da operação Cartão Vermelho, num conjunto de 55 transferências que terão rendido dividendos ao ex-presidente do Benfica.

Entre os empresários envolvidos, contar-se-ão Bruno de Macedo, Ulisses Santos, Isidoro Giménez e Giuliano Bertolucci, e entre os inúmeros jogadores contratados e vendidos encontram-se nomes como os de Raúl de Tomás, Talisca, Julian Weigl, Haris Seferovic, Axel Witsel ou Pedrinho. No total, segundo a CNN, em causa está um total de comissões superior a 10 milhões de euros.

No caso da aquisição do passe do alemão Julian Weigl, aponta a Sábado, “a investigação suspeita que o empresário Ulisses Santos beneficiou de uma comissão, quando não teve qualquer intervenção no negócio”. O médio foi contratado ao Borussia Dortmund em Janeiro de 2020, a troco de 20 milhões de euros, e este expediente seria uma forma de fazer chegar, indirectamente, o dinheiro das comissões às mãos de Luís Filipe Vieira.

O mesmo terá, segundo suspeita a investigação, acontecido noutros casos, mas não necessariamente com a mesma “engenharia”. No que diz respeito a Bruno de Macedo e a Giuliano Bertolucci, terão sido identificados negócios que mais tarde redundaram na compra de imóveis em Portugal, por parte dos empresários envolvidos, ao ex-presidente do Benfica.

O envolvimento de familiares directos de Luís Filipe Vieira neste esquema também é citado na investigação, nomeadamente da filha, Sara Vieira, cujas contas bancárias “serviriam para fazer circular dinheiro” para as empresas do ex-dirigente. “Só por uma conta titulada por Sara Vieira no ST Galler Kantonalbank passaram 6,2 milhões de euros, entre 2009 e 2010”, adianta a Sábado.

Luís Filipe Vieira foi detido no passado dia 7 de Julho, no âmbito do processo Cartão Vermelho, por suspeitas dos crimes de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais, tendo no âmbito da mesma operação sido constituídos arguidos o filho, Tiago Vieira, o agente de futebol Bruno de Macedo e o empresário da indústria agropecuária, e amigo próximo de Vieira, José António dos Santos.