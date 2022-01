Com o fim da moratória dos despejos, “as ameaças começaram a surgir”

As leis de protecção dos arrendatários criadas no âmbito da pandemia não impediram os despejos de acontecer, mas puseram um travão a uma realidade de crescente pressão habitacional. O efeito, contudo, não durou para lá da lei. “A partir do momento em que a moratória dos despejos cessou, as ameaças começaram a surgir”, garante a Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL).