Covid-19: Portugal volta a registar mais de 58 mil novos casos num dia. Há mais 43 mortes

É o quarto dia consecutivo em que o país regista mais de 50 mil novos casos. O relatório de situação indica que há 2027 doentes com covid-19 internados nos hospitais, menos 17 do que no dia anterior.

Portugal registou, esta sexta-feira, mais 43 mortes e 58.131 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado este sábado. É o segundo dia consecutivo em que Portugal regista mais de 58 mil novos casos, e o quarto dia consecutivo com mais de 50 mil casos. Na quinta-feira foram detectados 58.530 novos casos.

O relatório de situação indica que há 2027 doentes com covid-19 internados nos hospitais, menos 17 do que no dia anterior. Há 154 pessoas nos cuidados intensivos (menos oito do que na actualização anterior).

Apesar do aumento de casos, os óbitos, internamentos e cuidados intensivos apresentam números bastante mais baixos do que em Janeiro do ano passado. A 22 de Janeiro de 2021, a DGS registava 13.987 novos casos de covid-19, mas tinham sido registadas 234 mortes. Ao todo, havia 5774 pessoas internadas.

O facto da variante Ómicron estar a causar casos menos graves de doença, não trava a pressão no sistema de saúde. “Mesmo tendo em consideração a provável menor gravidade da doença provocada pela variante Ómicron, é expectável impacto na sociedade em termos de absentismo escolar e laboral”, lê-se no relatório partilhado esta sexta feira pela DGS e pelo Instituto de Saúde Ricardo Jorge (INSA) relativamente às “linhas vermelhas” da pandemia em Portugal.

Mais 26.160 pessoas recuperaram da doença, num total de 1.701.896 recuperações desde o início da pandemia. Há mais 26.184 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Norte com maior número de casos

O maior número de novos casos foi registado na região do Norte (15 mortes e 25.255 casos). A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o maior número de óbitos (18 mortes e 17.165 novos casos). A região Centro totaliza mais 8716 casos e quatro óbitos. Já o Alentejo contabiliza 1915 novos casos e mais duas mortes. No Algarve, há mais 2244 casos e duas mortes.

A Madeira regista 1708 novos casos de infecção e duas mortes. Já os Açores somam mais 1128 casos.

Das 19.539 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 12.639 (quase 65%) tinham mais de 80 anos (5827 homens e 6812 mulheres). Do total de mortes registadas desde Março de 2020: 10.278 são homens e 9261 são mulheres.

Evolução dos novos casos diários

Portugal continua no quadrante vermelho da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país. Isto quer dizer que a incidência tem tendência a subir.

O índice de transmissibilidade — R(t) — a nível nacional situa-se nos 1,10 Este índice corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa. Apesar de o valor desta semana ser inferior ao da semana passada, continua a ser superior a 1, o que indica uma tendência crescente da incidência de infecções por SARS-Cov-2 a nível nacional.

Nesta sexta-feira, a incidência estava em 3813,6 em todo o país e 3790 no continente. Isto corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.

Ao todo, o país contabiliza 19.539 óbitos por covid-19 e 2.176.256 casos confirmados desde Março de 2020.