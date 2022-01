A Internet não é só memes – também te pode ajudar a saber em quem votar

Política (NÃO) Importa

De jovens para jovens, o Política (NÃO) Importa tem como propósito o combate à abstenção. Sem fins lucrativos, o projecto nasceu da necessidade de alertar a população juvenil para a importância do voto. A ideia surgiu depois das eleições europeias de 2019, nas quais cerca de 70% dos portugueses não votou.

Através de posts esquematizados, este projecto, criado por 15 jovens entre os 19 e os 23 anos e com formação em Relações Internacionais e Comunicação, aborda questões políticas que, muitas vezes, são incompreendidas pelos jovens, para “desmistificar a complexidade do assunto”, como contavam ao P3 no ano passado.​ Explica a história dos diversos partidos, a diferença entre ser liberal ou conservador ou ser de esquerda ou de direita e até questões relacionadas com a União Europeia.

Em circunstância de eleições antecipadas, para reforçar a dimensão do voto, destaca os debates políticos, sintetizando-os e expondo, assim, as ideias-chave apresentadas por cada candidato. O formato resumido e directo, adoptado pela página, permite aos jovens (e não só) uma melhor retenção da informação.

Política para Todos

Criado por um grupo de cidadãos independentes, o Política para Todos é também um manifesto online, fruto da preocupação com a abstenção após as eleições legislativas de 2019.

No site desta comunidade de voluntários podes consultar a lista dos partidos candidatos às eleições legislativas, a programação dos debates televisivos e até uma série de vídeos a explicar como funcionam as eleições legislativas e a Assembleia da República, publicada no YouTube.

Também nas redes sociais este grupo tem uma forte presença. Por lá, encontras orientações sobre o voto, actualizações sobre os debates das legislativas, entre outras informações.

Política ao Quadrado

Quatro jovens, com ideologias políticas opostas, juntam-se para falar sobre política: são eles Benedita Sá e Cunha, Guilherme Catarino, Manuel Branco e João Quintela. Da esquerda à direita, cobrindo todo o espectro, vivem cada episódio como se fosse um debate. Através da pluralidade de opiniões, o Política ao Quadrado faz-se ouvir e, ao mesmo tempo, elucida quem os escuta sobre algumas das questões que marcam a actualidade.

Seguindo a definição geométrica de quadrado, neste podcast os jovens representam quatro vértices que, apesar de pensarem de forma diferente, se complementam.

Próxima Geração - Apolitical Academy

A Próxima Geração - Apolitical Academy é uma academia sem fins lucrativos, apartidária, que pretende formar jovens interessados por política, para que venham a desempenhar um papel activo na democracia.

Acabada de chegar a Portugal pela mão de oito empreendedores, o início deste programa está previsto para o segundo semestre deste ano e será direccionado a jovens entre os 16 e 30 anos, “de diferentes realidades socioeconómicas e regiões do país e com diferentes ideologias”, conforme se lê na nota de imprensa enviada ao P3.

A formação decorrerá ao longo de 12 semanas em formato híbrido (presencial e online), nas quais os participantes serão desafiados a criar projectos reais e a discutir temáticas actuais, como verdadeiros políticos.

As Minhas Eleições

Se o teu interesse é comparar os programas eleitorais de todos os candidatos, podes aceder à plataforma As Minhas Eleições, criada por João Albuquerque, um engenheiro biomédico de 25 anos, que queria ver os partidos mais pequenos e sem assento parlamentar, “que normalmente não têm tanto espaço de divulgação” representados nos debates, como contou à Lusa.

Para além de te dar acesso aos programas dos candidatos às eleições legislativas, ainda te fornece os links de todos os debates televisivos e orientações sobre o voto.

Poder Público

Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida e Sónia Sapage, do PÚBLICO, dão voz a um dos assuntos que mais controvérsia gera em Portugal: a política. Em contexto de eleições legislativas, todos os dias há um episódio novo para ouvir do podcast Poder Público, geralmente publicado à quinta-feira. Para manter informado o leitor (e o ouvinte).

Texto editado por Amanda Ribeiro