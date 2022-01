Polícia britânica chamada a intervir na guerra civil do Partido Conservador

A crise política em que o Governo do Reino Unido está metido, por causa das revelações sobre mais de uma dezena de festas realizadas em Downing Street, ou envolvendo os seus funcionários, suspeitas de terem violado as leis de combate à covid-19, continua a abrir feridas no Partido Conservador e vai levar à entrada em cena da polícia britânica.

William Wragg, deputado tory e presidente da comissão parlamentar de Administração Pública e Assuntos Constitucionais da Câmara dos Comuns, revelou ao Daily Telegraph que se vai reunir, na próxima semana, com um detective da Polícia Metropolitana de Londres.

O político conservador vai dar conta das denúncias que lhe chegaram sobre “chantagens”, feitas por membros e figuras próximas do Governo, e dirigidas a deputados do partido que defendem que o primeiro-ministro, Boris Johnson, se deve demitir.

Downing Street explicou na sexta-feira que apenas considerava a abertura de um inquérito às denúncias se lhe fossem apresentadas provas concretas, mas Wragg antecipou-se, dizendo que prefere “deixar o assunto com os especialistas”.

Neste sábado, um porta-voz da Polícia Metropolitana recusou, porém, comentar questões relacionadas com as reuniões que os seus agentes têm agendadas, limitando-se a dizer que “tal como quaisquer outras acusações, se for reportada à Met uma ofensa criminal ela será analisada”.

Wragg revelou, na passada quinta-feira, que “vários membros do Parlamento enfrentaram pressões e intimidações de membros do Governo devido ao seu desejo, declarado ou assumido, por uma votação de confiança à liderança do partido”.

O deputado deu como exemplo as ameaças de “publicação de notícias embaraçosas na imprensa”, mas houve logo quem viesse a público denunciar uma cultura de intimidação levada a cabo pelos whips conservadores – os responsáveis por assegurar a disciplina de voto entre os deputados do partido no Parlamento.

O deputado Christian Wakeford, que trocou recentemente os tories pelos trabalhistas, revelou que foi ameaçado com um corte no financiamento para a construção de uma escola no seu círculo eleitoral caso votasse contrariamente ao Governo de Johnson.

Em declarações neste sábado à BBC, o deputado do Partido Trabalhista e presidente da comissão parlamentar de Normas e Regulamentos, Chris Bryant, assegurou que nos últimos dias falou com cerca de “uma dezena” de deputados do Partido Conservador que lhe disseram que também foram alvo de ameaças semelhantes por parte dos whips, e até do próprio Johnson.

“Ouvi deputados alegarem que o próprio primeiro-ministro tem feito isto. Quem devia estar a lidar com estas acusações é a polícia. É ilegal”, defendeu.

“Enquanto deputados, é suposto actuarmos sem medos ou favores. A alocação de fundos dos contribuintes para os círculos deve ser feita de acordo com as suas necessidades, e não de acordo com a necessidade de manter o primeiro-ministro no cargo”, atirou o deputado trabalhista.

O Governo britânico rejeita as denúncias de Bryant, argumentando que fazem parte de uma “tentativa de descredibilização” do Partido Conservador, na mesma linha da troca de partidos protagonizada por Wakeford.

Wakeford e Wragg integram um pequeno grupo de deputados do Partido Conservador – que inclui o ex-ministro do “Brexit”, David Davis, e o líder dos Conservadores Escoceses, Douglas Ross – que defende publicamente que Johnson se deve demitir, depois de este ter assumido que participou numa festa nos jardins de Downing Street em Maio de 2020, quando o país estava confinado,

O primeiro-ministro disse que pensou tratar-se de um “evento de trabalho”, mas pediu desculpa pelo sucedido. Dias depois, voltou a pedir desculpa por outras duas festas que tiveram lugar na sua residência oficial na véspera do funeral do príncipe Filipe, marido de Isabel II, em Abril do ano passado, quando os ajuntamentos estavam proibidos.

As festas em causa fazem parte de uma longa lista de convívios do Governo que estão a ser investigadas pela funcionária pública sénior Sue Gray. Johnson responde aos pedidos de demissão dizendo que é preciso esperar primeiro pelos resultados do inquérito, que deverão ser conhecidos na próxima semana.

Mas se pelo menos 54 deputados sem cargos ministeriais do Partido Conservador enviarem uma carta ao presidente do poderoso grupo parlamentar 1922 Committee a exigir uma moção de desconfiança ao primeiro-ministro, essa votação terá de ser agendada. E se Boris Johnson a perder, abre-se uma corrida à liderança dos tories e do Governo do Reino Unido.