Rui Moreira absolvido no processo Selminho por inexistência de prova

Há um mês, o Ministério Público pediu a condenação do presidente da Câmara do Porto com uma pena de prisão suspensa e como sanção acessória a perda do actual mandato.

O colectivo de juízes presidido por Ângela Reguengo absolveu nesta sexta-feira o presidente da Câmara do Porto no processo Selminho, por inexistência de prova. A sentença é conhecida um mês depois de o procurador do Ministério Público (MP), Luís Carvalho, que tem a cargo o caso, ter pedido a pena de prisão suspensa para Rui Moreira pelo crime de prevaricação de titular de cargo político.

Na leitura das alegações finais do julgamento Luís Carvalho, que é considerado um magistrado “minucioso e rigoroso”, pediu também uma pena acessória: a perda do actual mandato do autarca, enquanto o advogado de defesa de Rui Moreira defendeu a absolvição do seu constituinte, aproveitando para acusar o procurador de não ter apresentado “nenhuma razão válida no sentido da não-intervenção de Rui Moreira no caso”.

Segundo o MP, “o arguido é titular de cargo político e actuou conscientemente para beneficiar a Selminho”, em prejuízo dos interesses do município que lhe cabia defender. O procurador frisou que “mudou tudo” em relação à Selminho, a partir do momento em que Rui Moreira tomou posse como presidente da Câmara do Porto, em 2013. Até essa altura, observou, “a imobiliária nunca viu satisfeita, por parte da câmara, a pretensão de construir um empreendimento no terreno que a sua família adquirira na Calçada da Arrábida.

O caso que levou Rui Moreira à barra do tribunal tem origem em 1949, quando a Câmara do Porto expropria terrenos na escarpa da Arrábida. 52 anos depois (em Maio de 2001), o casal Ferreira reclama o terreno em causa e a escritura, lavrada em Montalegre, valida a posse por usucapião. Dois meses depois, a Selminho adquire o terreno – que o tribunal considerou ser propriedade municipal – e, em 2002, submete um PIP (Pedido de Informação Prévia) para construir numa escarpa, ao abrigo das normas provisórias.