Câmara do Porto e Selminho tentam acordo desde 2011 para devolver capacidade construtiva à imobiliária da família Moreira

O advogado Pedro Neves Sousa, responsável pelo processo da Selminho, garantiu esta quarta-feira, em tribunal, que em circunstância nenhuma Rui Moreira teve qualquer interveniência no processo e revelou que a solução de encontrar um entendimento entre a imobiliária da família do autarca e a Câmara do Porto remonta a 2011, quando Rui Rio presidia ao último mandato.

Pedro Neves de Sousa foi ouvido como testemunha na manhã desta quarta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto, no âmbito do processo Selminho, e tentou desmistificar a tese do Ministério Público (MP) que aponta para que o município portuense alterou a sua estratégia neste caso, depois de Rui Moreira ter assumido a presidência da Câmara do Porto, em finais de 2913, “para beneficiar a sua família e a si próprio”, em prejuízo da autarquia.

Contratado pela Câmara do Porto em 2009, quando Rui Rio liderava a autarquia, Pedro Neves de Sousa é o responsável por este caso desde 2011 e esta quarta-feira perante o colectivo de juízes do tribunal expressou que o objectivo do processo “foi sempre no sentido de chegar a um acordo com a Selminho”. Fundamentou a sua tese em dois pedidos de suspensão por parte da Câmara do Porto das acções judiciais interpostas pela imobiliária da família do autarca, em 2011 e no início e 2013, de forma a pôr um ponto final no litígio entre as partes, através da devolução de direitos de construção no terreno que a família adquiriu na Calçada da Arrábida, no Porto.

O advogado, que falou do caso pela primeira vez, apesar dos anos que lida com o processo, deixou bem claro nas suas declarações que os serviços do urbanismo da câmara “nunca fecharam a porta” à possibilidade de edificabilidade do prédio na escarpa, quer terrenos da Selminho, quer ainda em outros três terrenos, pretensões que seriam assumidas em sede de alteração do Plano Director Municipal (PDM) em 2012.

Acontece que a pretensão de construção não foi integrada na alteração do PDM dessa altura e, perante isso, o advogado confidenciou ao tribunal que quer em reuniões com departamento jurídico da câmara, quer em informação por escrito da parte do urbanismo, a vontade da autarquia continuou a ser a de alcançar um compromisso de negociação com a Selminho a acontecer em sede de revisão de PDM, que estava prevista para 2016.

O procurador do Ministério Público, Luís Carvalho, quis saber qual a razão da desistência por parte da câmara numa audiência prévia em tribunal, a 10 de Janeiro de 2014, quatro meses após a eleição de Rui Moreira. A isto o advogado, que é o representante legal da autarquia neste caso, respondeu que isso se deveu ao facto de o juiz da instância ter recusado nova suspensão do mandato, em risco de prescrição.

O advogado explicou ainda ao tribunal que à data não sabia que os terrenos em litígio “tinham alguma ligação ao presidente da Câmara do Porto com quem não tinha falado. “Nunca falei com Rui Rio sobre o processo, nem como o actual presidente da câmara”, jurou perante os juízes, revelando que a sua relação com a autarquia sempre foi feita através de contactos e reuniões de trabalho com os responsáveis pelos serviços jurídicos ou do urbanismo do município.

Referiu ainda desconhecer os irmãos de Rui Moreira e que só falou pela primeira vez com o advogado da Selminho na referida audiência prévia. À pergunta do procurador do MP sobre a razão pela qual o processo foi retirado da alçada judicial para ser tratado sem sede de um Tribunal Arbitral, o advogado respondeu que esta era a melhor solução para defender os interesses dos municípios.

“A posição da Câmara do Porto encontrava-se fragilizada face à ausência de contestação da acção em curso da Selminho.

Pedro Neves de Sousa é advogado externo da Câmara do Porto a quem Rui Moreira passou uma procuração de plenos poderes para continuar a defender o município neste processo.