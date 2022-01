Deputado conservador acusa Governo britânico de fazer “chantagem” aos opositores internos de Johnson

William Wragg, deputado do Partido Conservador e presidente da comissão parlamentar de Administração Pública e Assuntos Constitucionais da Câmara dos Comuns, acusou nesta quinta-feira, o Governo britânico de estar a fazer chantagem com aqueles que, como ele, defendem que o primeiro-ministro, Boris Johnson, deve ser alvo de uma moção de desconfiança interna, por causa das polémicas com as festas, organizadas por Downing Street, suspeitas de terem violado as leis de combate à covid-19.

“Nos últimos dias, vários membros do Parlamento enfrentaram pressões, intimidações e bullying ​de membros do Governo devido ao seu desejo, declarado ou assumido, por uma votação de confiança à liderança do partido”, denunciou o deputado tory na declaração inicial que inaugurou os trabalhos da comissão, que contou com a presença do ministro do Cabinet Office, Steve Barclay.

Wragg – um dos poucos deputados do Partido Conservador que defendeu publicamente a demissão de Johnson – disse ainda ter recebido “denúncias” que davam conta de que “membros do staff do número 10 de Downing Street, conselheiros especiais, ministros do Governo e outros” estão a “encorajar a publicação de notícias na imprensa” que possam “embaraçar” os opositores do primeiro-ministro.

WATCH: Tory committee chair William Wragg MP accuses No 10 of blackmailing backbenchers who have considered calling for vote of confidence in the PM. pic.twitter.com/TLyohZMill — Joe Pike (@joepike) January 20, 2022

“A intimidação de um membro do Parlamento é um assunto grave. As informações de que tenho conhecimento parecem constituir chantagem”, insistiu o deputado. “O meu conselho genérico, para os colegas, é que reportem estas questões ao presidente da Câmara dos Comuns e ao comissário da Polícia Metropolitana”.

Em resposta, e na linha com as garantias dadas por Barclay a Wragg, um porta-voz do Governo britânico garantiu “não ter conhecimento de quaisquer provas que suportem aquilo que são acusações graves”, mas disse que Downing Street vai “olhar com muito cuidado” para o assunto.

Já Lindsay Hoyle, presidente da Câmara dos Comuns, lembrou que qualquer tentativa de intimidação dos deputados pode ser entendida como uma “obstrução” ao seu trabalho enquanto representantes dos eleitores.

O speaker também prometeu investigar as denúncias de Wragg, mas sublinhou que cabe à polícia avaliar se as alegadas “ameaças” entram no quadro da lei criminal britânica.

“Aqueles que trabalham para eles [os deputados] não estão acima da lei penal. A investigação a alegadas condutas criminosas é matéria para a polícia. Seria errado, da minha parte, interferir em tais assuntos”, afirmou Hoyle.

Cerco aperta

O primeiro-ministro enfrenta pedidos de demissão vindos da oposição e de alguns membros do seu partido, que se intensificaram depois de ter pedido desculpa por ter participado numa festa nos jardins da sua residência oficial, com cerca de 30 pessoas, em Maio de 2020, quando o país estava em confinamento.

Apesar da revelação de um email enviado pelo seu secretário a mais de 100 pessoas, pedindo para trazerem bebidas para a festa, o chefe do Governo conservador assegura, no entanto, que achava que o convívio se tratava de um “evento de trabalho”.

“You have sat there too long for all the good you have done, in the name of God go” Tory MP David Davis says



“I don’t know what he’s talking about” Boris Johnson replies “I take full responsibility for everything done throughout the pandemic”

#PMQs https://t.co/IHMfPqD9OJ pic.twitter.com/VnfZ8ZCK4V — BBC Politics (@BBCPolitics) January 19, 2022

Johnson tem insistido, por isso, que se deve aguardar pelas conclusões de uma investigação que está a ser feita pela funcionária pública sénior Sue Gray antes de se iniciar a discussão sobre a sua manutenção ou saída do cargo.

Apesar de ser essa a posição oficial do Partido Conservador, alguns deputados tories não querem esperar pelo inquérito e exigem a demissão imediata de Johnson. Entre eles estão William Wragg, o ex-ministro do “Brexit” David Davis e o líder dos Conservadores Escoceses, Douglas Ross.

Uma vez que Johnson recusa demitir-se, a principal via para o afastamento do primeiro-ministro é, neste momento, através de uma moção de desconfiança à sua liderança, que pode estar muito próxima de ser oficializada.

Nos termos das regras do 1922 Committee – o grupo de deputados do Partido Conservador que não têm cargos ministeriais –, se 54 deputados (15% da actual representação na Câmara dos Comuns) enviarem uma carta ao seu presidente a exigir essa votação, ela terá de ser agendada.

Vários meios de comunicação social britânicos noticiam que esse número está muito próximo de ser ultrapassado.

Se Boris Johnson perder essa possível moção, abre-se uma corrida ao cargo de líder do partido e, tendo em conta os resultados das últimas legislativas, de 2019, do Governo do Reino Unido. Mas se o primeiro-ministro britânico vencer a votação interna, adquire um salvo-conduto de 12 meses, durante os quais a sua liderança não pode ser contestada.